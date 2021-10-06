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疫情間 洛市汽車竊盜、凶殺案飆升

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
疫情爆發以來，洛杉磯汽車盜竊案驚人上升。（unsplash.com）
疫情爆發以來，洛杉磯汽車盜竊案驚人上升。（unsplash.com）

新冠疫情爆發以來，洛杉磯汽車盜竊案件令人震驚地增加，洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）5日敦促人們採取預防措施保護自己的車輛。

摩爾稱，今年洛杉磯汽車盜竊案與兩年前相比增加48%，與2019年相比，增加5613輛汽車被盜，這一增長是在過去十年汽車盜竊案逐年減少後發生的，「目前我們正在研究汽車盜竊案零保釋的實例，有多少人因新的汽車盜竊事件而被重新逮捕，以及這種保釋和法庭行動是否以某種方式促進或允許汽車盜竊增加。」

摩爾表示，洛市警察局逮捕的汽車盜竊嫌疑人數在兩年內增加30%，增加近700人，「絕大多數被盜車輛會在三到五天內找回，有時是在被盜的同一地區，有時是從城市以外的地區找回。」他敦促駕車者停車時應將鑰匙從車中取出，同時不要把鑰匙放在車庫的掛鉤上，這樣容易給盜賊製造機會，「許多人為了方便留下鑰匙，以便親友可以移動他們的車輛。」

摩爾還通報了洛市凶殺案和槍擊案受害人數增加的情況，疫情期間，美國各地也出現同樣情況。到目前為止，洛市槍擊事件與去年同期相比增加25%，多了223名受害者；與去年同期相比，凶殺案增加47%。

據相關媒體報導，去年全美凶殺案增加近30%，今年增速放緩，增加原因尚未完全了解。但專家指出由於疫情壓力，公眾與警察間的關係緊張，槍支擁有量增加，是槍支暴力案增加的原因。

汽車 警察 疫情

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