加州電子菸管 加12.5%銷售稅

加州對電子菸管加增銷售稅，試圖阻止青少年吸菸。(Pexels網頁)

加州州長紐森 4日簽署生效SB 395法案，對電子菸管加增12.5%的銷售稅 （excise tax）。新稅預計2023年之前可以帶來384萬元的收入，用於早期兒童教育 、公衛教育與鼓勵弱勢社群學生接受衛生教育。

SB 395提案人為州參議員卡瓦列羅（Anna Caballero）。她強調，讓電子菸管比照其他菸品課稅，因為負擔加重，將能阻止未滿21歲的年輕人使用電子菸。

聯邦疾管中心（CDC）統計，2020年間，高中學生使用電子菸的比例為19.6%，初中生為4.7%，全美達到360萬人。卡瓦列羅指出，電子菸商花招百出，包括推出軟糖等等口味，就是為了吸引更多青少年使用，加稅能讓他們更難買到菸管。

紐森先前已經通過立法，禁止特殊風味的電子菸品，但是菸商祭出公投 ，導致該法2022年11月公投後才能確定是否能夠實施。本州簽署加稅法案只是紐森對抗電子菸的又一舉措，除了去年的法案，他還祭出查緝非法菸品的策略，另外撥款2000萬元提高公民意識。

新稅獲得健康團體的一致讚許，認為此舉將能有效限縮青少年取得菸管的機會。但菸商則是大聲抗議，他們已經繳了躉售稅，現在還要加徵銷售稅，根本就是雙重課稅。