占用空間不大 停泊方便…小型拖掛式RV 成本低易駕馭

華人夫婦外出旅行使用越野車及拖掛式RV。（受訪者提供）

雖然在戶外露營時，大型豪氣RV顯得更有氣派，容納人員也較多，但小型RV尤其是輕便拖掛式房車也有各自優勢，不妨聽聽一些資深RV愛好者的說法。

近年來，房市出現一股小戶型潮流，小而美的住宅獲得部分人士青睞。這股風潮也同樣影響到RV市場。一些人就是喜歡小型RV，或者小型拖掛式RV。容得下四口之家，到哪裡停泊都很方便，在那裡都不太惹眼。

外出露營。（受訪者提供）

一些愛好者說，喜歡露營時家人近距離接觸，一起過夜時，家裡人在小RV內享受家庭時光，但也有自己空間。房車不是住宅，家裡人都能夠近些在一起。而小型輕便的拖掛式RV就是這種感覺。有愛好者說，小型拖掛RV很少需要維護，容易駕馭，讓人感覺很親近沒有煩惱。

部分愛好者認為，小型拖掛式RV，不必擔心加油或去超市購買食品，因為這種RV很常出現在停車場。即使在高速公路上，也可以減少交通或通過較窄道路。進入露營地時，也可方便停車，凡是RV露營地都適合小型RV泊車。一切都感覺很輕鬆。同時由於占用空間不大，容易存放，有的愛好者就將小型RV停在車庫裡。

也有愛好者說，對於一位奉行簡約主義的人來說，使用小型拖掛式RV是最佳選擇。可以更周到考慮攜帶的物品，更有便利性和舒適性，更重要的是露營成本要低。