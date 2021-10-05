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新一代露營趨勢 迷你拖掛式RV 適合全家出遊

記者啟鉻／洛杉磯報導
四年前推出的一款迷你輕便拖掛RV至今仍受歡迎。（記者啟鉻／攝影)
四年前推出的一款迷你輕便拖掛RV至今仍受歡迎。（記者啟鉻／攝影)

「USA Today」在新冠疫情發生前預測，RV市場新趨勢是，時尚輕便迷你拖掛式RV。一些家庭很容易拖著輕便式RV外出旅行，也是新一代RV露營新趨勢。所以露營車業者對這種趨勢看好，已經開始將小型輕便式拖掛RV投入市場。其中一款2017年款清風Basecamp輕便拖掛式露營車，雖然推出後已經進入第四個年頭，但憑藉時尚外觀及各項功能，在RV市場上絲毫不落伍。

來源：YouTube

該款輕便迷你拖掛式RV外觀長16餘呎，寬7呎，內部寬6呎4吋，高度8呎多一點。總重3000餘磅，承重900多磅。淨水水箱容量是22加侖，灰黑色水箱組合容量是29加侖。車上有瓦斯爐灶、冰箱、微波爐等廚房用具，還有水洗池。均採用前置式。這輛RV特點很突出，從外觀很容易識別，窗子很多共有八面，深色全鋼化玻璃，從內部外觀，視野開闊，且保護隱私。

從外部功能設置看，整體是鋁合金結構，車體四角為防止碰撞，選擇材料更堅固。可設置外部帳篷，可以提供使用者充足空間和防蚊效果。有後門，台階可伸縮式。側面主要入口採用雙層設計，裡層有防蚊及遮陽功能。外接電源、City Water接口、外部淋浴、灰黑水箱排泄接口，以及BBQ燃料連接裝置等，車頂有太陽能板，提供使用者普通日常情況下電能需要。

內部前置廚房功能，與外部丙烷燃氣罐相連，基本烹飪需要都能滿足，還有放置餐飲杯盤櫃櫥，存儲空間顯得很充足。中間是衛浴設施，與同款其它品牌RV，衛浴空間顯得較大，有放置洗浴液等洗浴用品架，上方有換氣扇。後置座位可變床，並排至少睡四個成人。在沒有整變床前，雙向座位可以容下至少六人同坐，座位下方是空間較大收納櫃。中間是兩張可移動去除餐桌，用於就餐或交流閒談時放置咖啡及飲具。控制裝置包括太陽能控制器，以及熱水爐、蓄電池、空調、換氣扇、電視等控制裝置，為方便使用，在可變床座位旁有用電插座及USB插孔。

在一些細節設計方面，車頂處四周側面設計有排水溝槽，冰箱散熱通風系統，LED門廊燈，以及外部設置帳篷時餘車體連接的滑軌，換氣扇可手動調速。雖然這款推掛RV看起來很小，但就像華人所說「麻雀雖小五臟俱全」。不過，對於經常習慣遠端工作的人士，這款RV不太適合。

目前該款迷你拖掛式RV市場售價3萬5000元至3萬8000元左右。

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