裝拆費力、天氣不便、停車場限高…車頂帳篷受諸多限制

華人Leo Liang與太太搭起車頂帳篷，可以看到帳篷硬頂部分。（記者啟鉻／攝影）

對於部分露營愛好者稱為露營神器的「車頂帳篷」，對有些資深露營者，並不太滿意的露營神器。有多年野外露營經驗的白雪松，對「車頂帳篷」就有一些負面經驗，很樂意和讀者分享做為參考。

露營愛好者白雪松夫婦使用過的山寨版車頂帳篷。（小黃提供）

白雪松說，他個人不喜歡野外露營去睡帳篷，因為可能會經歷風吹雨打，晚上遇到溫度低，也會睡到中途凍醒；即使白天，在帳篷裡也會讓熾熱的陽光曬醒。更令人感到困難的是，每次完成露營收 起帳篷，都要費很大力氣將帳篷塞進收納箱裡或袋子裡，有時還要幾個人一起努力才行，真的是耗費精力及展示技術的活動！

車頂帳篷內完全可以容納下兩個成年人休息，進去後感覺很寬敞。（記者啟鉻／攝影）

曾用過車頂帳篷的白雪松說，這是陪伴他兩年的一個錯誤選擇。因為在車頂上放置一個200元左右的帳篷，意味著車的中心會提高，所以帶著車頂帳篷到沙漠遊玩，會很怕車子突然翻覆，那種感覺就像是跑步時有人拽著你的頭髮向外拉。另遇風時阻力也會大大增加。車頂帳篷也是價格不菲，便宜的軟頂帳篷1000元左右，他購買的一個山寨車頂帳篷就花了1000多元，正版的硬頂帳篷價格則都在3000元以上。

他有一次行駛在高速路上，由於車頂帳篷固定不牢，出現意外，突然帳篷「砰」的整個彈出來。後來經過進一步加固，雖然不會在行駛中彈出來，但又出現諸如爆拉鍊、掉邊、生鏽、滲水等令人困擾的情況。笑稱這是購買山寨版車頂帳篷對他的懲罰。

露營愛好者白雪松夫婦使用過的山寨版車頂帳篷。（小黃提供）

對於使用車頂帳篷外出旅行，白雪松認為，如果到城市裡行駛，也會遇到諸多不便，並因高度限制，絕大多數停車場都無法進入。實際上車頂帳篷的學名是「Roof Rack Tent」所以，要裝車頂帳篷，必須要先在車頂裝一個帳篷架子，需要花費約1000元。要將車頂帳篷安裝到車頂，或者要拆卸下來，都是很費力的事情。有些玩家認為，有了車頂帳篷，外出露營時可以裝上，返回後再拆下來，這是不太可能的，說是費力工程一點都不為過。

白雪松建議，如果是少數人出行，有「硬頂」車頂帳篷確實減少了露營很多麻煩事。但若是全家多人出行，還是建議買可折疊式軟頂式的車頂帳篷，因為軟頂較比硬頂的車頂帳篷，空間多出一倍。