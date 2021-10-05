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飛虎隊80周年 田在勱中將洛杉磯述薪傳

記者謝雨珊／洛杉磯報導
長期致力於空軍軍史保存與推廣的田在勱中將。（楊賢怡）
長期致力於空軍軍史保存與推廣的田在勱中將。（楊賢怡）

今年8月適逢飛虎隊成立80周年，長期致力於空軍軍史的保存與推廣的田在勱中將，4日下午2時受邀在奇諾市意廬會館主講「飛虎薪傳」，並同步在線上發表。

田在勱回顧中華民國空軍與美國空軍並肩作戰對日抗戰的這段歴史。這是史無前例的一支兩國軍人聯合作戰的組織，田在勱說，中華民國在參與過程中犧牲了不少名空軍，深感敬佩。

據了解，飛虎隊是中美混合團，英文名為Flying Tigers，正式名稱為「中華民國空軍美籍志願大隊」。1940年代早期在緬甸展開行動，支持國民黨領導人蔣中正抗日，在被占領的中國領土執行危險任務，並擊落數以百計架敵軍轟炸機。飛虎隊起初僅是美國政府暗中支持的僱傭軍，華府當局在第二次世界大戰初期保持中立，直到1941年12月珍珠港事件爆發後，美國才參戰。

部分僑界人士出席洛杉磯「飛虎薪傳」演講會現場。（線上截圖）
部分僑界人士出席洛杉磯「飛虎薪傳」演講會現場。（線上截圖）

飛虎隊是由退伍的美軍飛行軍官陳納德（Claire Lee Chennault）領導。田在勱指出，陳納德是在1935年參與的飛行小組在邁阿密作臨別表演時，被中國空軍的毛邦初將軍，以及後赴中國當飛行教官的羅伊（Roy Holbrooke）看中，引薦至當時任航委會主席的蔣夫人，指揮一支來自數國成員的轟炸航空兵第14中隊。

田在勱說，當時用的軍用飛機各式各樣。（線上截圖）
田在勱說，當時用的軍用飛機各式各樣。（線上截圖）

1940年，美國總統羅斯福開始援華，放寬備役與退役美軍飛行員來華援戰的規定。田在勱說，當時美國駐華空軍的主要任務，包括攻擊和阻礙日軍的船運和補給，並提供在雲南和中國東南方陸軍部隊的空中支援。1941年8月，陳納德於雲南昆明成立空軍美籍志願大隊，讓國軍飛行員得以駕駛美製軍機，並適應美式指揮系統。當時中美空軍混合聯隊的中國人，在印度卡拉奇的空軍基地（現在的巴基斯坦）進行飛行訓練。

1941年至1942年間，美國志願大隊所獲的資源相當有限，只有不超過55架可執行任務的飛機，不過陳納德訓練出來的79位飛行員，當時至少擊落了299架日機，擊傷的也達300多架，創下了顯赫戰功。後來在抗日活動當中，「飛虎隊」也給日軍造成明顯威脅，在抗日戰爭上立下不小的功勞。

田在勱退役前擔任國安局駐美中將特派員。他對於抗戰期間陳納德將軍來華，先後成立美國志願大隊等歷史非常了解，並極力保存這段華美空軍史實。洛杉磯「飛虎薪傳」演講會由美西華人學會、洛杉磯空軍大鵬聯誼會、中華民國空軍子弟學校旅美加校友聯誼會等僑團聯合主辦。

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