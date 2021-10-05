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洛杉磯縣華男賣假電池 判5年、賠920萬

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
華男涉嫌從中國運輸山寨電腦電池及零件等至美國被捕，今年6月認罪。（Unsplash網頁）
華男涉嫌從中國運輸山寨電腦電池及零件等至美國被捕，今年6月認罪。（Unsplash網頁）

洛杉磯縣拉朋地（La Puente）一名現年30歲的華裔居民蔡作霖（音譯 Zoulin Cai），2019年12月19日因涉嫌在電商平台販賣假冒名牌的電腦電池及零件被捕，遭檢方指控串謀進行匯款詐騙、郵件詐欺、及身份盜竊。他於今年6月認罪，10月4日檢方指出他被判五年牢刑，另需賠償超過920萬元，加上2萬5000元罰金。

蔡作霖在2014年至2019年的近五年期間，靠銷售從中國進口的山寨電池等，非法獲利2380萬美元，其中的1800萬元被匯入深圳安娜科技有限公司（Shenzhen Theseus Technology Co. Ltd.）名下的中國銀行帳戶，其餘款項都為蔡作霖所有。他甚至將非法錢財用於各種個人開支，包括租賃瑪莎拉蒂跑車費用。

根據聯邦檢察官辦公室資訊，蔡作霖為中國公民，2012年移居洛杉磯，他在親戚經營的深圳安娜科技有限公司工作。公司主要製造鋰電池，包括給平板電腦用的電池等。他利用亞馬遜及eBay網路電商平台，將山寨電池包裝為全新原創製造的電池，讓假貨成功流入美國市場。這些貨品都是由中國進口，囤積在洛杉磯拉朋地及工業市的倉庫，並從其倉庫發貨。

蔡作霖的家族公司以仿製包括蘋果、Dell、HP、Toshiba等多家知名企業的電池產品，並在自家電池上貼上假冒商標及認證標誌。因為產品暢銷，受到知名企業關注，聯邦調查局才開始介入調查，發現蔡家公司銷售的電池產品，運輸過程的安全措施沒做好，也沒通過合格檢驗，容易有起火或爆炸等安全隱患。洛杉磯聯邦法院的紀錄顯示，洛杉磯居民在網上購買蔡家公司產品，電腦在裝置其電池後開始冒煙，差點就釀成火災。

洛杉磯 中國 電商

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