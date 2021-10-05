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洛縣2警遭控做假 掩蓋使用武力過當

記者李雪／綜合報導
洛縣兩名警員涉嫌在一起襲擊案件中撒謊，表示不認罪。圖為正在執法的其他洛縣警員。（記者李雪／攝影）
洛縣兩名警員涉嫌在一起襲擊案件中撒謊，表示不認罪。圖為正在執法的其他洛縣警員。（記者李雪／攝影）

對被指控在2018年一起襲擊案提交虛假事件報告，洛杉磯縣兩名警員4日不認罪。

該案檢察官說，該項報告被用來掩蓋39歲警員Woodrow Kim，涉嫌在進行逮捕時過度使用武力的行為。根據一些媒體的視頻，Kim看來是亞裔

Kim在8月被指控犯下重罪，因為他提交虛假報告和攻擊。另一名警員Jonathan Miramontes，現年30歲，被控在同案件中提交虛假報告的重罪。

2018年9月19日，警方處理洛杉磯東邊一輛黑色寶馬車內一名或多名乘客，使用致命武器襲擊的案件。據報吿，Kim和Miramontes曾短暫追趕過這輛寶馬，最終在Ruben Salazar公園結束。隨後寶馬車上的一名乘客下車，並試圖徒步逃離。警員們乘坐巡邏車追捕嫌犯；據檢方稱，Kim突然打開駕駛員側車門，將嫌犯撞倒在地。

兩名被告都被指控在他們關於當天事件的報告中撒謊。「執法部門不允許使用非法武力，然後撒謊掩蓋他們的罪行或另一名人員的罪行」，洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón)在他們被指控後發表上述聲明。

Kim的一名律師將此案描述為由檢察長辦公室精心策劃的「絕對政治奇觀」。「這是賈斯康兌現他做出的競選承諾」，他說，「當他向選民承諾他將起訴警察時，這就是他履行承諾時所做的事情，而不考慮什麼是正義或正確的做法」。

除了面臨刑事指控外，涉案警員還被列為47名搞內部幫派的洛縣警員之一，據稱他們參與了東洛杉磯分局的內部組織「義賊」（Banditos）。該組織被指控騷擾同事、營造敵對工作環境，並為嫌犯提供證據。

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva) 與縣政委員會，以及公民監督委員會，就試圖調查「義賊」的企圖展開了一場有爭議的鬥爭。

據其辯護團隊稱，Kim已被警局無薪停職。目前尚不清楚Miramontes在該部門的情況。

洛杉磯 警察 亞裔

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