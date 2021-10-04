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主流冷 亞裔始終被邊緣化

洛城新語

剛進入10月，若回想起全國範圍的停止仇恨亞裔遊行活動，總覺得已是去年的事。但事實上集會大多發生在今年3月16日的亞特蘭大水療中心槍擊案之後，集中在3月底至4月間，至今才過去六個月而已。可在主流社會討論的熱度下降之快，終究反映了亞裔始終被邊緣化的處境。

近日一名華裔女子在洛杉磯坐在自己車裡等人時，被一白人男子無端毆打，並用種族歧視字眼辱罵。事件再次提醒公眾，仇恨亞裔的事件仍然存在，並未隨注意力轉移消失。只是對於主流社會的媒體和大眾而言，此類事件大約已是乏味的常談，遠比不上每日更新的頭條那麼新鮮刺激。

 #StopAsianHate的標籤早退出了熱搜，但對於千千萬萬生活在這樣一個社會的亞裔來說，「仇恨亞裔」不會像其他頭條，如奧運或明星醜聞那樣迅速退出生活被忘卻，而是成為每日出門需要面對的真實隱患。雖然在亞裔當中，也有許多人對這樣的隱患已經超然和麻木，可放鬆警惕並不會減少自己成為受害者的概率。

 不過縱觀歷史，主流不關注亞裔被歧視，才是常態。倒是早先忽然掀起的一股「停止仇恨亞裔」風潮，吸引了各族群目光，才是歷史中不多見的現象。原因是隱形又邊緣的亞裔忽然被看到了嗎？恐怕不是。搭上「黑人的命也是命」的順風車，倒是更有可能性的答案，只是搭這班車可能並不一定能解決實際問題。

其實，亞裔面對的問題和非裔不同，前者不符合「白人壓迫有色人種」以及「公權力壓迫弱勢平民」等美國傳統種族問題的敘事。這也是為何歷來亞裔的呼喊不受重視的原因之一，因為美國社會並不太知道如何應對這樣的局面。相當多針對亞裔的施暴者並非白人，而亞裔在美國的收入和教育水平，讓許多人難以將其與「弱勢群體」聯繫在一起。這導致亞裔面臨的種族問題的複雜性，不同於非裔。加之亞裔社區本身就存在對非裔的歧視和敵意，雖然大家心知肚明卻又不肯正視，從而造成亞非之間由來已久的芥蒂，自然無法真正聯手。亞裔在尋求平權的方式上，需要走出一條自己的路。

在今春走上街頭的年輕人們，他們的真誠和激情無庸置疑。但無論是訴求還是形式，終究只是複製了一份「黑人的命也是命」運動的亞裔版。對於那些和非裔面對的種族問題所不同的部分，似乎亞裔領袖們避而不談。這也是至今，我們仍不時看到亞裔在公共場所被施暴。而這一股熱鬧的風潮除了讓商人賺錢、明星蹭流量和政客做表面功績之外，是否還留下了任何實質性的改變，抑或只是再一次的歷史重演？

亞裔 非裔 黑人的命也是命

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