疫情政治化 橙縣偏離共和黨

加州橙縣的亞裔和西裔人員漸增，未來可能改變當地政治生態。(杭廷頓灘市臉書)

儘管橙縣 仍是共和黨 籌募資金大本營，然近年來在沿海城市，卻看得到「紅傾向藍」的政治轉變。專家表示，橙縣人口轉變，長期趨勢隨著疫情的政治化，加速當地居民遠離共和黨，更傾向民主黨。

上個月州長紐森 （Gavin Newsom）罷免選舉，讓這個趨勢更浮上檯面。以疫情最大戰場的杭廷頓灘市來說，贊成罷免紐森的選票，並未以壓倒性獲勝。該市雖然比整個橙縣更保守，但種族和政治卻愈顯多樣化。其他傳統上深紅色的地方也是如此。

橙縣反對與贊成罷免比例為52%比48%。專家表示，疫情政治化，加速這一變化。圍繞口罩和疫苗的鬥爭，促使一些保守、相信科學的選民支持紐森。

儘管如此，支持罷免的情緒，超出極右翼邊緣。該縣長期以來是共和黨收入來源，也是籌款樞紐，紐森疫情停工，給這些企業帶來巨大損失，引起他們對罷免的共鳴。

一家位於爾灣，名為Prov的企業成了罷免選舉最大捐助者，共募集50萬元。橙縣林肯俱樂部捐款近30萬元，加上個人捐助者，總金額超過1100萬元。

然而根據查普曼大學近期一項民調，約83%居民認為新冠肺炎是真正威脅，近四分之三人支持全國性口罩令。查普曼大學政治學教授Fred Smoller說，「我們不再是祖父輩當時的橙縣。」

多年的共和黨人Dan Ardell毫不猶豫的選擇反對罷免。他不滿意紐森，但共和黨也找不到讓他支持的人。沿海城市也發生變化。幾年前，全縣民主黨選民已超過共和黨選民。

在杭廷頓攤，共和黨比民主黨增加9%。然該市議會今年卻轉向民主黨。這座城市人口，近三分之一為西裔或亞裔。今年6月，該市更在市政廳驕傲月，升起了LGBTQ彩虹旗。

專家表示，人口變化也推動政治轉變。超過一半的橙縣居民為西裔或亞裔，預計左傾人口將持續增長。