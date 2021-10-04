我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

對抗野火乾旱 加州再加碼近10億元

編譯組／綜合報導
加州州長紐森（右二）聽取紅杉和國王峽谷國家公園總監喬登（右一）解釋如何使用防火毯保護珍貴巨杉。（美聯社）
加州州長紐森（右二）聽取紅杉和國王峽谷國家公園總監喬登（右一）解釋如何使用防火毯保護珍貴巨杉。（美聯社）

儘管已花費數十億元防火，但未見成效，加州州長紐森（Gavin Newsom）23日再批准近10億元資金因應野火、乾旱和氣候變遷。

加州去年花費34億元防火，是15年前的四倍以上，這筆錢大部分都用來滅火。隨著氣候變遷造成野火規模愈來愈大、氣溫愈來愈高，滅火工作也愈來愈吃力不討好。

紐森23日的撥款使加州今年的防火預算金額累積超過150億元，這筆撥款也是加州2625億元破紀錄州府總預算的最後一部分。

自2020年初起，加州已發生約1萬6000起野火，燒毀的土地面積超過640萬畝，占加州土地總面積的6.5%。加州自然資源局局長克勞福特（Wade Crowfoot）指出， 加州史上前七大山火中有六場發生在2020年8月後。今年，有兩場山火破天荒燒到塞拉內華達州山脈（Sierra Nevada Mountains）山頂，其中一場迫使旅遊勝地南太浩湖（South Lake Tahoe）全城撤離。

這些山火猛烈到甚至威脅了具有抗火性的3000年歷史巨型紅杉森林，消防官員不得不用耐火材料包裹世界上體積最大的薛曼將軍樹（General Sherman），以免它被火燒毀。

紐森23日視察紅杉國家公園（Sequoia National Park）時說：「你無法在幾年內重建一棵巨型紅杉。你可以重新種一棵紅杉，但得等3000年後才能享受它。」

科學家很久以前就警告，隨著全球不斷暖化，氣候會變得更異常。過去30年來，氣候變遷使美國西部愈來愈乾熱。

鑑於乾旱使加州森林過度乾燥、火災風險提高，立法會今年稍早不尋常地通過了5億元防火緊急撥款。由於預算充足，紐森23日再加碼近10億元。這筆新預算大部分將用於清理易引燃火災的乾枯樹木和樹叢、聘請檢查員確保加州野火好發區新建房屋是否符合使用耐火材料的規定，以及在條件適合時實施策略性燃燒防止出現野火。

加州 紐森 預算

上一則

涉性侵多名少女 奇諾市13歲男童被捕

下一則

南加聯合音樂會 祝賀雙十慶典

延伸閱讀

繼聯邦政府批准 加州提供加強針準備就緒

繼聯邦政府批准 加州提供加強針準備就緒
全美首州 加州學生強制接種 沒打疫苗不能進校園

全美首州 加州學生強制接種 沒打疫苗不能進校園
若加州只有這35縣 紐森大位不保

若加州只有這35縣 紐森大位不保
兒時閱讀障礙 紐森出版童書

兒時閱讀障礙 紐森出版童書
紐森下令加州K-12學生接種疫苗全國首開先例

紐森下令加州K-12學生接種疫苗全國首開先例
紐森再簽署8新法 限警過度執法

紐森再簽署8新法 限警過度執法

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20
華人一家投資移民11年未果，女兒精神壓力大導致抑鬱。（unsplash.com）

華人投資移民11年未果 女兒精神壓力大 導致抑鬱

2021-09-26 16:47

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台