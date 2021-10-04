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麻省理工校友劉域翔拍片 籌款資助「非洲水井」

記者丁曙／亞凱迪亞報導
「水就是生命」影音封面，打井成功後非洲孩童歡喜掬水。（劉域翔提供）
「水就是生命」影音封面，打井成功後非洲孩童歡喜掬水。（劉域翔提供）

一口水井可以改變一個村莊的生活，並且幫助一個女孩實現夢想。微型紀錄片「水就是生命」（water is life），實拍了慈善組織「非洲水井」（Water Wells for Africa）通過與內陸小國馬拉維（Malawi）村民的合作，挖掘水井為孩子們帶來了清潔的飲水。而這部影片製作人之一劉域翔（Vick Liu）是麻省理工學院（MIT）校友，希望透過這部電影組織籌款活動，為更多的非洲孩子們打井汲水。

影音來源：劉域翔

劉域翔指出，或許很多人不大了解不衛生飲水和死亡人數的相互關係，根據聯合國組織數據，死於不安全飲水的人數比包括戰爭在內的所有暴力形式的人數更多。這部微型紀錄片或視頻長度只有九分鐘，透過震撼性的場面，記錄了馬拉維國村民生活在一個飲水條件惡劣的環境內，女孩 Ruthnut夢想成為一名護士，但是她每天要花三小時去為家人打水而無法上學。

非營利組織「非洲水井」，自 1996 年以來一直在非洲打井。迄今為止，已在馬拉維挖掘了300多口水井，並為超過25萬村民提供清潔的、可獲取的地下水。每口水井的挖掘成本平均8000美元，可以使用20多年，為數千人提供生活用水。當挖掘成功、井水噴灑而出、村民和孩子欣喜若狂的時候，令人感動和心酸。

以前非洲村婦就在混濁的水坑裡取水飲用。（劉域翔提供）
以前非洲村婦就在混濁的水坑裡取水飲用。（劉域翔提供）

打井成功水柱噴射而出，孩童歡呼雀躍。（劉域翔提供）
打井成功水柱噴射而出，孩童歡呼雀躍。（劉域翔提供）

如今村民用上了清潔的地下水。（劉域翔提供）
如今村民用上了清潔的地下水。（劉域翔提供）

劉域翔介紹，這部微電影還側重介紹了「非洲水井」的目標，通過在馬拉維僱用當地勞工和鑽井隊，以及與當地政府合作，募集更多資金持續為馬拉維村民打井，能夠實現可持續發展。因此設計了一個眾籌平台GoFundMe頁面鏈結https://www.gofundme.com/f/WWFAwaterislife，希望為挖掘更多的水井籌集資金。

然而，製作電影或視頻並不是劉域翔的專業，他在麻省理工學院學習的是科技。這部短紀錄片實際上是他接手的第一個視頻項目，需要學習拍攝、導演、編輯等基礎知識。他說，自己在大學期間上過一堂有關製作紀錄片的課程，教授鼓勵同學們思考，如何在學業結束後，應用課堂知識繼續「講故事」。他還記得這位教授說過，有些故事正在等待被講述，需要合適的人們去發掘，而這個微電影正是他想講述的故事。

劉域翔說，這個微型紀錄片是他最近全心投入的項目。最近幾年來，亞裔在美國影視界迅速崛起，人們不僅在大銀幕上看到「瘋狂的亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）和「尚氣」，湧現出劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、Henry Golding、楊紫瓊（Michelle Yeoh）、陳靜（Gemma Chan）等知名演員，同時還有Jon Chu和王子逸（Lulu Wang）等嶄露頭角的電影導演和製片人，向社會證明了亞裔在影視界的潛力。因此，激發了他的創作靈感和激情，扮演製片人角色，向社會宣傳慈善和公益的活動。

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