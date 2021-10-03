灰狼絕跡百年 近期在南加重現 恐威脅牲畜

近日在范杜拉縣（Ventura）北邊，發現疑似是一頭罕見品種「OR-93」灰狼。（加州漁類和野生動物部）

加州 漁類和野生動物局（The California Department of Fish and Wildlife）1日公布，近日在范杜拉縣（Ventura）北邊，發現一頭疑似「OR-93」灰狼。這是一個多世紀以來，深入加州最南邊的「OR-93」灰狼。今年9月20至26日期間，這頭灰狼已有三次出沒范杜拉縣的紀錄。

根據該局的紀錄，上一次這種灰狼出沒是於1922年，當時在聖伯納汀諾縣（San Bernardono) 被捕捉。由於此狼對牲畜有威脅，上世紀初在加州幾乎被消滅，近期多次出現引起關注，並且被政府部門證實，范杜拉縣近期出現了狼匹行走的足跡。

政府官員認為近期一再被發現的這頭灰狼，就是來自於俄勒岡州 的「OR-93」品種灰狼，因為根據目擊者對於灰狼的敘述，這頭在范杜拉縣出沒的狼，跟在俄勒岡州動物局追蹤的「OR-93」灰狼品種相近。不過目前仍沒法證實。

事實上，「OR-93」灰狼今年5月也曾在加州中部的寇恩縣（Kern County）被發現。沒想到才隔幾個月，灰狼往加州南部步行了近千英里。加州漁類和野生動物局強調，灰狼具有攻擊性。若有人看到灰狼，千萬別傷害、威脅、或設下陷阱捕捉它，這些舉動都是違法的。假設看到「OR-93」灰狼，請上加州漁類和野生動物部官網（https://wildlife.ca.gov/）上報。