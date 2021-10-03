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紀念辛亥革命110周年 洛城僑界瞻仰孫中山革命遺址

記者張宏／南巴沙迪那報導
南加州廣府人聯誼會2日在南巴沙迪那安利安他教堂紀念孫中山辛亥革命110週年，中領館新任副總領事李春林（左七）和主辦方廣府人聯誼會創會會長陳燦培（左八）等人出席活動。（記者張宏／攝影）
南加州廣府人聯誼會2日在南巴沙迪那安利安他教堂紀念孫中山辛亥革命110週年，中領館新任副總領事李春林（左七）和主辦方廣府人聯誼會創會會長陳燦培（左八）等人出席活動。（記者張宏／攝影）

南加州廣府人聯誼會2日在南巴沙迪那安利安他教堂紀念孫中山辛亥革命110周年，各界僑領和中國洛杉磯總領館新任副總領事李春林等人出席活動，並瞻仰中山先生的革命遺址。

（影音來源:記者張宏）

教堂裡鑼鼓喧天，兩隻紅獅子舞動拉開了紀念活動序幕。中華會館僑領方傑洲主持活動，他說，孫中山先生百年前帶領華僑和中華民族推翻了腐敗的滿清政府，創建了亞洲第一個自由民主的國家。百年後，洛杉磯僑胞緬懷孫先生的光榮事蹟，紀念他為中華民族復興做出的重大貢獻。

廣府人聯誼會創會會長陳燦培表示，活動舉辦地點安利安他教堂和孫中山大有淵源，孫中山1910年來洛杉磯策劃革命和籌款的時候，就是住在當時的南巴沙迪那市長查理士畢的府邸，現在改建為安利安他教堂（Oneonta Congregational Church ），當年孫中山還親手在院子裡栽種了兩棵樹，如今已成為百年老樹。

中領館副總領事李春林表示，很感謝南加各界僑團代表積極參加本次活動，辛亥革命開啟了中國前所未有的社會變革，推翻了君主專制制度，開啟了近代民族民主革命，打開了中國的進步閥門。孫中山振興中華的夙願正在和已經成為現實，舉辦紀念活動是為了緬懷革命先烈，繼承振興中華的宏願，發揚革命精神，共同創造人類和平發展的美好願望。

現場還播放了孫中山演講的錄音，並由陳燦培和張鐵流分別用粵語和國語，介紹了孫中山當年不流血革命的紅龍計畫，會後還安排大家在紀念碑前合影。

備用 暨南大學南加校友會代表也出席活動。（校友會提供）
備用 暨南大學南加校友會代表也出席活動。（校友會提供）

中國 洛杉磯 南加

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