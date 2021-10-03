河濱加大中文話劇社招新血

河濱加大STAGE話劇社部分參與者。（UCR）

據河濱加州大學 STAGE話劇表演社資訊，由於新冠肺炎疫情 ，從2020年3月開始，大家起早貪黑上網課，現在已經開學，同學們告別了網課，校園STAGE話劇表演社也開始活躍起來，現需要新人加入。

STAGE話劇表演社號稱河濱加大（UCR）建校百年以來第一個中文話劇社，活動內容包括其它藝術類活動，不限於話劇、配音及短視頻等。據話劇社創始人之一隋佳楠介紹，該社2018年10月成立，最多時成員40多人，還有一位創始人是郭錦航。

話劇社成立後，編排了「暗戀桃花源」、「驢得水」等話劇，還舉辦選秀活動「我是戲中人」表演大賽。還有線上視頻、配音、唱歌、有聲讀物等作品，各種有趣活動非常豐富。有興趣小伙伴可在各個平台賬號盡情欣賞，比如STAGE話劇表演社在Youtube及嗶哩嗶哩( bilibili）的頻道。社團為豐富大家校園生活經過一番費腦筋思考，暫定以多個短劇循環多次演出為目標，頻繁且精彩的出現在觀眾視野。也就是說，在新學期，讓大家有更多好看節目。

只要有興趣，無論是對導演 、編劇、策劃、宣傳、表演、幕後，甚至想在後台打雜，可聯繫STAGE話劇社或填寫報名表，對於喜歡藝術的同學表示熱烈歡迎。「如果你夠專業，這裡是你發揮才能的舞台！如果你非常感興趣但又擔心自己不夠專業，話劇社有專業導師提供輔導教學」。如果有心動，就趕快行動！STAGE讓你的大學青春不留遺憾！可發郵件至：[email protected]。