我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世

默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

河濱加大中文話劇社招新血

【河濱訊】
河濱加大STAGE話劇社部分參與者。（UCR）
河濱加大STAGE話劇社部分參與者。（UCR）

據河濱加州大學STAGE話劇表演社資訊，由於新冠肺炎疫情，從2020年3月開始，大家起早貪黑上網課，現在已經開學，同學們告別了網課，校園STAGE話劇表演社也開始活躍起來，現需要新人加入。

STAGE話劇表演社號稱河濱加大（UCR）建校百年以來第一個中文話劇社，活動內容包括其它藝術類活動，不限於話劇、配音及短視頻等。據話劇社創始人之一隋佳楠介紹，該社2018年10月成立，最多時成員40多人，還有一位創始人是郭錦航。

話劇社成立後，編排了「暗戀桃花源」、「驢得水」等話劇，還舉辦選秀活動「我是戲中人」表演大賽。還有線上視頻、配音、唱歌、有聲讀物等作品，各種有趣活動非常豐富。有興趣小伙伴可在各個平台賬號盡情欣賞，比如STAGE話劇表演社在Youtube及嗶哩嗶哩( bilibili）的頻道。社團為豐富大家校園生活經過一番費腦筋思考，暫定以多個短劇循環多次演出為目標，頻繁且精彩的出現在觀眾視野。也就是說，在新學期，讓大家有更多好看節目。

只要有興趣，無論是對導演、編劇、策劃、宣傳、表演、幕後，甚至想在後台打雜，可聯繫STAGE話劇社或填寫報名表，對於喜歡藝術的同學表示熱烈歡迎。「如果你夠專業，這裡是你發揮才能的舞台！如果你非常感興趣但又擔心自己不夠專業，話劇社有專業導師提供輔導教學」。如果有心動，就趕快行動！STAGE讓你的大學青春不留遺憾！可發郵件至：[email protected]

加州大學 導演 疫情

上一則

聖蓋博希望獅子會 義診園遊會

下一則

洛縣新冠住院人數 持續下降一個多月

延伸閱讀

東尼獎出爐 紅磨坊橫掃10項大贏家

東尼獎出爐 紅磨坊橫掃10項大贏家
當偶像？拚流量？中國演員的彷徨

當偶像？拚流量？中國演員的彷徨
叢林都市（三）

叢林都市（三）
中整治「飯圈」 互撕惹禍 趙麗穎粉絲群被禁言

中整治「飯圈」 互撕惹禍 趙麗穎粉絲群被禁言
「謝大腳」驟逝 表姊夫趙本山悲痛：不敢相信

「謝大腳」驟逝 表姊夫趙本山悲痛：不敢相信
鬥雞眼棄養貓變網紅 卡通萌樣 年收數十萬

鬥雞眼棄養貓變網紅 卡通萌樣 年收數十萬

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議
全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍
亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤
默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星

默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星