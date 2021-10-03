核桃市5日新冠講座 9日嘉年華

核桃 市華人協會(CAAW) 近期將舉辦兩場活動。10月5日(周二)將舉辦「您的孩子與新冠疫情 」線上講座，幫助家長和孩子瞭解新冠疫情的近況和防禦，時間為晚上8時至9時，面向公眾開放。Meeting ID：845 0430 7112，Passcode：caaw 。另外還有10月9日(周六)的一年一度嘉年華會。

5日的講座内容將包括洛杉磯 縣新冠近況，洛杉磯教育局及核桃學區對於K-12學生的防疫措施，孩子有類似新冠症狀該怎麼辦，以及經歷新冠者的現身説法。

講座將以中文主講及現場問答。三位主講人分別為阿凱迪亞美以美醫院傳染疾病控制首席醫師、哈佛大學醫學院傳染病研究員江華、核桃谷聯合學區教委副主席佟儀博士、前核桃市市長林恩成。

此外，核桃市華人協會和核桃市府共同在10月9日舉辦核桃市家庭嘉年華會，時間為當天上午9時至下午5時，地點在核桃市市政府的 Suzanne Park, 625 Suzanne Road。今年的主題是「核桃市慶祝各族裔多元化」。

嘉年華會免費入場，有音樂及舞蹈表演，美食，遊戲，美勞等各種攤位。

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