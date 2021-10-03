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聖蓋博希望獅子會 義診園遊會

記者謝雨珊／聖蓋博市報導
聖蓋博市副市長暨聖蓋博希望獅子會會長丁言愉（左二）領團舉辦義診活動。（記者謝雨珊／攝影）
聖蓋博市副市長暨聖蓋博希望獅子會會長丁言愉（左二）領團舉辦義診活動。（記者謝雨珊／攝影）

聖蓋博希望獅子會、Hope Center在聖蓋博市政府大力支持下，於2日早上10時至下午4時在聖蓋博大戲院停車場，聯合舉辦首屆健康義診園遊會（Hope Care Fair），免費為民眾提供眼睛、脊椎按摩等義診服務。現場擺設近40個攤位，並有精彩表演等，吸引不少民眾到場。聖蓋博市長廖欽和、亞凱迪亞市副市長鄭博仁等人，均到現場支持這項有意義的大型義診活動。

聖蓋博希望獅子會現場設置檢查視力義診車。（記者謝雨珊／攝影）
聖蓋博希望獅子會現場設置檢查視力義診車。（記者謝雨珊／攝影）

這次是聖蓋博希望獅子會首次舉辦大型義診活動，不僅有獅子會的視力檢查義診車、華埠服務中心新冠檢測及接種疫苗的服務攤位、角聲癌症協會健康資訊平台，還有脊椎按摩治療、針灸服務、健康諮詢站；其他像是宣傳中國農曆新年、健康食品等攤位，均在大力推廣健康及華人的傳統文化。

聖蓋博市副市長丁言愉（Tony Ding）也是聖蓋博希望獅子會現任會長，他表示，首屆義診活動以園遊會方式舉辦，主要是希望通過活動傳揚國際獅子會的宗旨：致力於人類健康是獅子會的使命；哪裡有需要，哪裡就有獅子會。他說，民眾必須有健康的身體，才可能得到健康的生活。特別感謝獅子會義工們，在疫情期間願意出來為民服務，這項活動將持續舉辦。

聖蓋博 亞凱迪亞 華埠

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