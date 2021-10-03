橙縣僑胞慶雙十國慶 熱情舉辦升旗禮

橙縣雙十國慶升旗典禮主辦及協辦單位大合照。（本報記者/攝影）

橙縣 僑界300多人10月2日上午在爾灣市舉行雙十國慶升旗典禮，高唱美中國歌後，兩面巨幅國旗先後在莊嚴的樂聲中冉冉升起，施放和平鴿的盛況引來歡呼不斷，表現出海外僑胞對中華民國熱情的支持。

橙縣雙十國慶升旗典禮今年第七度舉行，由南加州 台大校友會、中華旗隊、南加 州成大校友會、南加州政大校友會及橙縣急難救助協會聯合主辦，應邀出席的貴賓包括駐洛杉磯台北經文處副處長林暉程、橙僑中心主任蔣翼鵬、僑務委員張德芝、張珮鸞、趙韻梅、江瑞瀛、僑務諮詢委員高啟正、 許清松、林翠雲、橙縣華人獅子會會長陳鳳桃、南加州台大校友會會長王錦鴻、中華旗隊隊長沈露茜等人。

美中兩國國旗入場。（本報記者/攝影）

施放和平鴿場面引來全場熱情歡呼。（本報記者/攝影）

駐洛杉磯台北經文處副處長林暉程致詞指出，從去年新冠肺炎爆發，到今年新冠變種病毒持續威脅下，無論對台灣或全世界，都是驚濤駭浪的挑戰。但是，這場全球性的危機也讓國際社會看到台灣「堅韌之島」的特質和能耐。疫情爆發開始到今天，從政府到民間團體持續捐贈高品質的台灣製口罩和防疫物資到世界各地，這樣的表現與成就 不僅贏得國際友人的敬意與謝意，更凝聚出台灣人民團結的意識，磨練出堅韌的意志、激發起克難前進的勇氣。

舞獅隊與來賓近距離互動。（本報記者/攝影）

與會貴賓合切慶祝中華民國110歲的生日蛋糕。（本報記者/攝影）

主辦單位在綠草如茵的公園安排精彩豐富的表演節目，包括南加州台大校友會的舞龍隊、南加州北一女校友會儀隊及樂活運動班、南加州成大校友會舞獅隊、南加州建中校友會合唱團、爾灣銀髮族口琴樂團、爾灣松柏會合唱團及橙縣海外青年文化志工協會等。