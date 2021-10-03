亞市處理遊民 市民：勿紙上談兵

在日前舉辦的亞市市議會上，不少民眾到場發言發表訴求。（讀者提供）

亞凱迪亞 市的遊民問題，市府日前給居民120天做一些了解和功課，讓大家都有發言機會。如今120天過去，在日前舉辦的亞市市議會上，不少民眾到場發言表達訴求。最後市議員對以下三個方向達成一致，包括市府員工用180天，去查詢其他城市有無小型遊民庇護 所項目（Tiny Shelter）的成功案例，其次是警局和消防局用90天去核查遊民的具體數字，及調查是否有將現在晚10時到早7時的遊民露宿時間改為晚8時到早7時的必要。

亞市華裔市長戴守真表示，大家都知道小型遊民庇護所項目不是唯一，和最好解決遊民問題的辦法，在市會議上有兩名市議員堅持興建遊民庇護所來解決遊民問題，最後大家協商讓市府員工用六個月時間去查看哪個城市有成功案例，多收集一些資料。如果沒有，市府就須尋求其他方法和渠道解決遊民問題。

他說，關於亞市遊民實際人數還需核查，根據縣相關機構的評估是106人，但遊民機構報告的數字可能比實際多，因為警局實際沒有處理過這麼多遊民。市府讓警局和消防局去核查遊民的實際人數。

市議員Tom Becker則提出將現在遊民晚10時到早7時露宿時間，提前到晚8時到早7時，市議會最後決定給警局90天時間，查看有無遊民在晚上8時搭帳篷。

在這場遊民庇護所的爭議中，亞市居民表現積極。 有居民成立亞凱迪亞安全監護者聯盟（Arcadia Safety Guardians，簡稱ASG），積極推進該提案的進程，其成立的微信群聚集數百名亞市居民，同時組織義工團隊。

ASG組織的負責人Susan郭表示，在市議會上大家發言表達各自訴求和解決辦法，總結起來包括馬上實施反露宿條例，但需要改露宿時間。其次是深度推行遊民預防和干預計畫，這是一個已有的計畫，城市並沒有好好推廣和利用，需要注入更多政府資金或民間籌款。第三是積極和周邊城市新建的遊民庇護所合作，消化亞市遊民，不需要每個城市都有一個庇護所。第四是尋求各教會組織的人道主義幫助。教會人士多次表示他們願意幫助遊民。第五是利用城市已有資源：如用市政府退休車輛來運送遊民去就醫，或其它城市的酒店或庇護所，減少警察 和消防局用車的費用。

她說，除了反對小型庇護所，還要敦促市府真正行動起來去探索其他解決方案，不能只是紙上談兵。把小型遊民庇護所項目當作唯一解決辦法的市議員，是無能和懶惰的表現，或是別有用心。