洛市長選舉 巴斯單挑5民主黨

洛杉磯 市長賈西 提（Eric Garcetti）獲拜登總統任命擔任駐印度大使，意味著明年繼任賈西提的洛市長人選有無限空間。除檯面上目前宣布角逐的人選，加州國會議員、共和黨籍巴斯（Kraen Bass，非裔 ）9月24日宣布投入洛市長競選行列，或對這場選舉投下變數。

接下來八個月，挑戰取代賈西提者，需對洛杉磯當前面臨的一系列挑戰有更深入的了解，包括幾乎掩蓋其它問題的無家可歸遊民危機，洛杉磯市警局是否該縮減其規模，減少和民眾發生致命互動的可能性，如何創造更多經濟適用住房等。

自2013年以來，洛杉磯從未舉行過公開的市長選舉，當時擔任市議員的賈西提，戰勝時任洛市主計長（City Controller）的葛若爾（Wendy Greuel）。自那時起，這座城市在政治上發生變化。

目前有意角逐市長人選，以洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer，猶太裔），市議員德里昂（Kevin de Leon，華裔）和布斯凱諾（Joe Buscaino，義大利裔）最受人關注。另外兩位商界領袖拉爾（Jessica Lall，印度裔）和威爾遜（Mel Wilson，非裔）也加入角逐行列，這五人都為民主黨人。

本身為非裔的巴斯，代表著洛市一些非裔人口社區，但其在自由派的西區也受歡迎。德里昂能說一口流利的西語，在半數擁有拉丁裔血統的城市，以倡導環境問題聞名。

威爾遜也為非裔，幾十年來在聖費南度谷擔任公民領袖。富爾則是猶太人，拉爾為印度裔。

洛杉磯州大政系名譽教授雷加拉多（Jaime Regalado）表示，巴斯加入參選，將對那些試圖在不同選民群體中，替自己開闢道路的候選人「造成嚴重破壞。」

巴斯在華府期間，建立全國政治形象，定期出現在新聞節目中，並被視為能獲得美國參議院席次，和拜登總統的競選夥伴。

「她是左派寵兒，也不怕表達自己想法，但她也願意與另一方合作」雷加拉多說。

隨著候選人數增加，不同地理區域、民族和政治派別的競爭，也變得更加複雜。

民調顯示，目前無家可歸議題，仍是選民最關注的議題。過去一年中，在新建的避難所和一些小屋等設施，市府開出數千張床位，但整體洛市街道，許多人行道和公共場所，仍擺放許多無家可歸帳篷。

市長初選將於2022年6月舉行，11月決選。