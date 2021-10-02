南加這家糕餅店 生意「疫」外火 移民創立每天排長龍

波爾圖糕餅店每日客人大排長龍。（記者丁曙／攝影）

移民大熔爐洛杉磯 匯集了天下美食 。疫情期百業蕭條，很多餐飲店門市冷落甚至永久關閉。而古巴 移民創立的波爾圖糕餅店（Porto's Bakery）似乎衝擊不大，尤其今年6月15日加州重啟經濟以來，這家商店迅速恢復往日榮景，每日客人大排長龍，裝滿大包小袋花錢不手軟，唯一不同的是如今進店的客人都要佩戴口罩。

影音來源：記者丁曙

波爾圖專賣南美和歐洲糕餅點心，有很多麵包點心還是該店原創，例如，帶有波爾圖標誌的奶酪餡和番石榴果醬的酥皮糕點，以及奶油蛋糕等。很多點心也深受華人和亞裔消費者喜愛。例如，巧克力曲奇（Chocolate Chip Cookie）、蘋果餡餅（Apple Strudel）、奶酪捲（Cheese Roll）、豬肉玉米粉蒸肉（Pork Tamale）等等，甜而不膩、又脆又酥，很適合亞裔的口味。

波爾圖在南加州開有五家分店，華人姜小姐上班的公司在西柯汶那分店附近，她和幾位同事在午休時或周末下班後，常去這家糕餅店採購。姜小姐說，她最初也是由同事領去這家糕餅店，一吃就上癮，後來也成為常客，並且介紹給朋友們。美食不分族群，住家洛杉磯的華人真有口福，天下的美食都能吃上。

在科技公司做事的張先生說，他是從英文媒體看到有關報導，大讚這家店的點心如何起家，先以古巴點心打響名號，例如，酥皮糖霜古巴蛋糕、肉餡餅、雞肉餡餅、土豆球、火腿炸丸子、番石榴和奶酪餡餅。後來為滿足洛杉磯人口的多樣性，這家店開始擴大菜單，增加了墨西哥美食和歐洲甜點。他出於好奇心去了一次，挑選了幾樣品牌點心，果然不是浪得虛名。他也從中明確了一個信念，好貨不怕賣不出去。

波爾圖糕餅店櫥窗商品琳琅滿目。（記者丁曙／攝影）

這家店也是美國新移民白手起家創業成功的故事。波爾圖一家於1971年根據一項「自由飛行」的計畫，離開古巴家鄉來到美國洛杉磯，當時身無分文，需要工作。Rosa Porto憑藉口耳相傳的手藝，烘烤蛋糕賣給當地銀湖社區的古巴移民和鄰居。她從家庭廚房起步，如今在南加州開辦五家分店。雖然創辦人Rosa Porto已於2019年去世，但她擬定的食譜和高標準，包括她的座右銘「質量是我們生意的第一要素」，成為波爾圖糕餅傳統的基石。