我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

南加這家糕餅店 生意「疫」外火 移民創立每天排長龍

記者丁曙／西柯汶那報導
波爾圖糕餅店每日客人大排長龍。（記者丁曙／攝影）
波爾圖糕餅店每日客人大排長龍。（記者丁曙／攝影）

移民大熔爐洛杉磯匯集了天下美食。疫情期百業蕭條，很多餐飲店門市冷落甚至永久關閉。而古巴移民創立的波爾圖糕餅店（Porto's Bakery）似乎衝擊不大，尤其今年6月15日加州重啟經濟以來，這家商店迅速恢復往日榮景，每日客人大排長龍，裝滿大包小袋花錢不手軟，唯一不同的是如今進店的客人都要佩戴口罩。

影音來源：記者丁曙

波爾圖專賣南美和歐洲糕餅點心，有很多麵包點心還是該店原創，例如，帶有波爾圖標誌的奶酪餡和番石榴果醬的酥皮糕點，以及奶油蛋糕等。很多點心也深受華人和亞裔消費者喜愛。例如，巧克力曲奇（Chocolate Chip Cookie）、蘋果餡餅（Apple Strudel）、奶酪捲（Cheese Roll）、豬肉玉米粉蒸肉（Pork Tamale）等等，甜而不膩、又脆又酥，很適合亞裔的口味。

波爾圖在南加州開有五家分店，華人姜小姐上班的公司在西柯汶那分店附近，她和幾位同事在午休時或周末下班後，常去這家糕餅店採購。姜小姐說，她最初也是由同事領去這家糕餅店，一吃就上癮，後來也成為常客，並且介紹給朋友們。美食不分族群，住家洛杉磯的華人真有口福，天下的美食都能吃上。

在科技公司做事的張先生說，他是從英文媒體看到有關報導，大讚這家店的點心如何起家，先以古巴點心打響名號，例如，酥皮糖霜古巴蛋糕、肉餡餅、雞肉餡餅、土豆球、火腿炸丸子、番石榴和奶酪餡餅。後來為滿足洛杉磯人口的多樣性，這家店開始擴大菜單，增加了墨西哥美食和歐洲甜點。他出於好奇心去了一次，挑選了幾樣品牌點心，果然不是浪得虛名。他也從中明確了一個信念，好貨不怕賣不出去。

波爾圖糕餅店櫥窗商品琳琅滿目。（記者丁曙／攝影）
波爾圖糕餅店櫥窗商品琳琅滿目。（記者丁曙／攝影）

這家店也是美國新移民白手起家創業成功的故事。波爾圖一家於1971年根據一項「自由飛行」的計畫，離開古巴家鄉來到美國洛杉磯，當時身無分文，需要工作。Rosa Porto憑藉口耳相傳的手藝，烘烤蛋糕賣給當地銀湖社區的古巴移民和鄰居。她從家庭廚房起步，如今在南加州開辦五家分店。雖然創辦人Rosa Porto已於2019年去世，但她擬定的食譜和高標準，包括她的座右銘「質量是我們生意的第一要素」，成為波爾圖糕餅傳統的基石。

波爾圖糕餅店特色蛋糕。（記者丁曙／攝影）
波爾圖糕餅店特色蛋糕。（記者丁曙／攝影）

古巴 洛杉磯 美食

上一則

防駭保資安 專家建議：設安全密碼+買保險

下一則

告別奶牛產業 奇諾脫胎換骨 成宜居城市

延伸閱讀

洛杉磯縣療養院 疫苗接種率高 確診人數降

洛杉磯縣療養院 疫苗接種率高 確診人數降
資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死
不甩法院裁定 「留在墨西哥」政策 拜登仍要喊卡

不甩法院裁定 「留在墨西哥」政策 拜登仍要喊卡
威脅安全無證客優先拘捕、驅逐 國安部新規11.29生效

威脅安全無證客優先拘捕、驅逐 國安部新規11.29生效
華裔導演、作家張慈 社群平台談移民故事

華裔導演、作家張慈 社群平台談移民故事
洛杉磯太極門道館周年慶 各方致賀

洛杉磯太極門道館周年慶 各方致賀

熱門新聞

被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18

超人氣

更多 >
前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點