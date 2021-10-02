抗野火 加州消防基金會捐贈68萬元

加州消防基金會（CFF）已向55個當地消防部門、消防機構以及社區團體頒發了總計68萬元的野火安全贈款。（CFF提供）

加州 消防基金會（CFF）已向55個當地消防部門、消防機構以及社區團體頒發了總計68萬元的野火安全贈款。此基金將支援為消防員以及防禦空間購買個人防護和專業設備，及植被管理作業、減少燃料和危害，與消防安全的公共教育 和宣導。

此項贈款是廣泛的野火安全及準備計畫（Wildfire Safety and Preparedness Program，WSPP）中的一部分，其由CFF管理。太平洋煤電公司（PG&E）以140萬元的慈善資金資助此計畫。此計畫的主旨是提高對野火安全的認知，並且在火災高危險地帶針對服務不足的社區提供資源。

加州消防基金會執行董事Rick Martinez表示，2021年野火安全及準備計畫的撥款，目的是在為消防部門以及當地組織提供額外資源。為他們提供額外的支援來確保社區安全。

從2018年起，全州200消防部門以及消防機構已經透過WSPP獲得資金。資金是針對被加州公共事業委員會高火災威脅區地圖定義出來的有極高或高火災風險的特定社區。

PG&E公共關係執行副總裁Carla Peterman表示，隨著加州野火風險持續提升，需要所有人共同努力尋找減輕災難性野火的解決方案。該公司與CFF合作，支援數十個消防部門、機構以及社區團體來增強關鍵防禦措施，包括預防以及控制野火，以及火災安全教育的工具和策略。

PG&E與CFF進行了為期四年的合作。PG&E透過WSPP為消防安全意識提供了總額460萬元的支援，捐款由股東出資而非客戶。