洛杉磯、胡志明直飛航班開通 越華裔往返家鄉更便利

洛杉磯世界機場(LAWA)、洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)、越竹航空(Bamboo Airways)和洛杉磯旅遊局(LA Tourism)簽署合作函，致力打造洛杉磯和越南之間的定期直飛航班。(LAX提供)

越華裔以後來往家鄉和洛杉磯 更便利了！洛杉磯世界機場 (LAWA)、洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)、越竹航空(Bamboo Airways)和洛杉磯旅遊局(LA Tourism)簽署合作函，致力於打造洛杉磯和越南 之間的定期直飛航班。

越竹航空最近獲得監管授權，可在洛杉磯和胡志明市之間運營有限數量的包機，同時該航空公司正在努力建立定期服務。越竹航空代表簽署了一份合作函，包括機場、洛杉磯市、洛杉磯旅遊局和該航空公司，將如何努力支持新的國際服務。

長期以來，LAX一直在尋找機場和位於越南東南部地區胡志明市的新山一國際機場(SGN)之間的直達航線。越竹航空首席執行官Dang Tat Thang表示，航空公司與LAWA之間的合作協議，不僅標誌著航空公司運營路線圖的一個轉折點，也是兩國民航雙邊合作歷史的一個轉折點。預計這一運動將為兩國航空市場帶來直接利益，為雙邊和多邊貿易、旅遊和經濟發展做出重大貢獻，特別是在後疫情時期。 航空公司將選用高能耗的波音787-9執飛。

根據航班和乘客數據，2019年有超過82萬人次往返於越南和美國之間。其中約有16萬9000名乘客往返於洛杉磯，占美國和越南之間整體市場近21%，這使得越南成為洛杉磯地區服務最欠缺的全球市場。洛杉磯也是美國最受歡迎的越南目的地城市，2014年至2019年期間，兩個目的地之間使用轉機航班的客運量增加44%。

LAWA首席執行官Justin Erbacci表示，洛杉磯和越南之間的聯繫牢固而深厚，該地區的越南人口蓬勃發展，商業社區非常活躍。機場之間有直飛航班的強烈需求，而越竹航空和LAX一樣希望填補這一關鍵服務空白。很高興看到他們朝著包機服務的方向邁進，目標是未來創建一條永久且可持續的航線。

越南和南加之間的經濟和文化聯繫很牢固。根據美國人口普查局數據，在越南以外的越南人口最多的是橙縣，其次是洛杉磯縣。對於飛往洛杉磯的每一個新的直達國際航班，都會產生約8億元的直接和間接支出的巨大經濟影響。