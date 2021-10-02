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城市中心2023完工 商機可觀

記者啟鉻╱奇諾市報導
Town Center at Preserve效果圖。（市府提供）
Town Center at Preserve效果圖。（市府提供）

南加部分經濟學家預測，內陸地區未來幾年經濟會有較長時間持續發展。奇諾市試圖抓住這個城市規模增長機會，大興建案，引進商業。市府已經規畫在市區南部建立新的Town Center at Preserve，總面積超過16萬9000平方呎，由於該項目毗鄰快速發展的東谷市（Eastvale），市官員希望籍此引進更多商業、娛樂休閒、餐飲設施，打造一個全新奇諾市。預計該建案於2023年完成。

據暸解，Town Center建案位於市區南部Pine 街和 Main路交匯處，位於市區最大居民區中心地帶，總面積超過16萬9500平方呎，而Pine街就是連接與東谷市主要交通要道。按照市府規畫藍圖，這裡將建成不僅主要有多功能步行商業中心，還有依托社區的混合零售、餐飲、居民及教育活動地點。利用社區空間建有不同健行步道、腳踏車道，這些步道是大型區域休閒系統的一部分。

地區商業中心主要集中商家、零售、寫字樓及娛樂休閒包括孩童遊樂設施，提供就業及商業功能。從商業中心拓展功能，可提供物業業者及開發商對市場靈活觀察應變能力，並獲得創新及設計靈感。這裡將打造成市區居民及周邊城市居民購物餐飲休閒娛樂目的地。

在Town Center附近就是奇諾市立機場。該設施可以為周邊經濟發展提供機遇，比如與機場功能相聯繫的寫字樓、製造業、商業公園及照明工業等。

對於規畫指導原則是，多元化發展、廣泛特色建築設計，可提供多種生活休閒方式環境，保證社區居民生活品質。

據開發商提供資訊，該建案在五哩內有超過20萬人口，人均家庭收入超過11萬元，居民受大學教育比例逾64%。對這裡繁榮發展有充分財力及智力資源，未來發展可期。

奇諾市市府官員表示，奇諾市位於奇諾岡市（Chino Hills）和東谷市之間，從目前城市經濟發展現狀看，奇諾岡市、東谷市發展情況要好於奇諾市。奇諾市府希望依托兩個城市經濟實力，藉著內陸地區發展上升趨勢，讓城市擺脫舊有格局，再創造一個城市發展機遇和空間。

Town Center at Preserve效果圖。（市府提供）
Town Center at Preserve效果圖。（市府提供）
Town Center at Preserve效果圖。（市府提供）
Town Center at Preserve效果圖。（市府提供）
Town Center at Preserve效果圖。（市府提供）
Town Center at Preserve效果圖。（市府提供）

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