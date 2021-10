城市中心2023完工 商機可觀

Town Center at Preserve效果圖。(市府提供)

南加部分經濟學家預測,內陸地區未來幾年經濟會有較長時間持續發展。奇諾市試圖抓住這個城市規模增長機會,大興建案,引進商業。市府已經規畫在市區南部建立新的Town Center at Preserve,總面積超過16萬9000平方呎,由於該項目毗鄰快速發展的東谷市(Eastvale),市官員希望籍此引進更多商業、娛樂休閒、餐飲設施,打造一個全新奇諾市。預計該建案於2023年完成。

據暸解,Town Center建案位於市區南部Pine 街和 Main路交匯處,位於市區最大居民區中心地帶,總面積超過16萬9500平方呎,而Pine街就是連接與東谷市主要交通要道。按照市府規畫藍圖,這裡將建成不僅主要有多功能步行商業中心,還有依托社區的混合零售、餐飲、居民及教育 活動地點。利用社區空間建有不同健行步道 、腳踏車道,這些步道是大型區域休閒系統的一部分。

地區商業中心主要集中商家、零售、寫字樓及娛樂休閒包括孩童遊樂設施,提供就業及商業功能。從商業中心拓展功能,可提供物業業者及開發商對市場靈活觀察應變能力,並獲得創新及設計靈感。這裡將打造成市區居民及周邊城市居民購物餐飲休閒娛樂目的地。

在Town Center附近就是奇諾市立機場 。該設施可以為周邊經濟發展提供機遇,比如與機場功能相聯繫的寫字樓、製造業、商業公園及照明工業等。

對於規畫指導原則是,多元化發展、廣泛特色建築設計,可提供多種生活休閒方式環境,保證社區居民生活品質。

據開發商提供資訊,該建案在五哩內有超過20萬人口,人均家庭收入超過11萬元,居民受大學教育比例逾64%。對這裡繁榮發展有充分財力及智力資源,未來發展可期。

奇諾市市府官員表示,奇諾市位於奇諾岡市(Chino Hills)和東谷市之間,從目前城市經濟發展現狀看,奇諾岡市、東谷市發展情況要好於奇諾市。奇諾市府希望依托兩個城市經濟實力,藉著內陸地區發展上升趨勢,讓城市擺脫舊有格局,再創造一個城市發展機遇和空間。