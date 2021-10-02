告別奶牛產業 奇諾脫胎換骨 成宜居城市

新近開發民宅，就在Town Cener at Preserve附近。（記者啟鉻╱攝影）

聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino）曾以遍布奶牛場而聞名，最多時當地擁有大小奶牛場數十個，奶牛也有逾十萬頭。在1950至1980年代鼎盛時期，奇諾是全美最大規模奶品出產地區。奇諾市牛場多，散發的異味令當地居民詬病，許多華人 居民不願在這裡定居。而近年隨著各類開發案興建，奶牛場逐漸從奇諾市及內陸退出歷史，取而代之的是大型工業倉儲、現代新興社區。

自2007年搬遷到奇諾市的章女士說，她在當地居住已經近15年。印象深刻的是，最初到奇諾市看房，異味撲鼻，令她作嘔，一問才知道，是養牛場太多，每到夏季異味尤其嚴重。不過因為當地房價較便宜，雖然有異味，還是選擇這裡定居。最初幾年，每到晚上由於異味太強她都不敢開窗子。近些年，由於建設住宅及倉儲，引進商業，牛場漸漸少了，異味也減弱，甚至有時都聞不到那種令人噁心的味道了。章女士說，說實話，對那種味道還是有些懷念的，畢竟那是奇諾市的一段載入城市歷史的繁榮時期。

位於奇諾市東南部盼恩街（Pine Ave.）介於東、西保留地路之間，現在仍有一個奶牛場。不過這是奇諾市最後的一個牛場，即將遷移關閉。這裡約100畝土地，將完成開發獨立屋、康斗、城市屋居民區，有百餘戶居民進駐。而牛場的主人Ron Pietersma和Mike bidart，經營的這家牛場已經有70多年歷史。面對周邊日益增加的民宅及工業倉儲，他們也只能慨嘆，屬於自己的奶牛生意在奇諾市徹底終結了。

據奇諾市資深居民洛佩茲說，據他所知，奇諾市最初開始的奶牛場業者，多來自阿提夏 （Artesia）、喜瑞都（Cerritos）及派拉蒙市（Parmount）等地，開始時間是1950年代。這些業者多是荷蘭人、葡萄牙人或巴斯克人，姓氏常常有Van Leeuwen、Vander Schaaf，或是Goedhart及Rioseco等。1980年代後期，是當地奶牛場最為繁盛時期，僅在奇諾市及安大略市，就有奶牛場逾400個，養奶牛40萬頭。當地奶牛業在全美乃至全世界都非常有名。到了2000年代中期，隨著經濟衰退，這裡的奶牛業逐漸減少。尤其近十餘年來。土地開發建案增加，業者認為出售土地更有利可圖，導致奶牛場徹底撤出。

或許有人會說，當地奶牛場衰落會影響當地經濟發展。據主流媒體報導，即使十餘年前，當奶牛場逐漸遷移離開奇諾乃至整個內陸地區時，不少人擔心就業 率降低。可當時內陸就新創造了就業崗位1萬9000多個。當地就業機會增加了5.2%，多來自建築業包括零售中心、工業倉儲、住宅等建案。從目前看，雖然奇諾市已經徹底告別奶牛場，但靠建案開發及不斷新居民進駐、商業開發，依然支撐著整個城市繁榮發展。

奇諾市現任女市長烏爾洛（Eunice Ulloa）表示，奇諾市社區正在擴大，居民人口快速增加，對前景充滿期待，未來市區將擁有四百萬平方呎的零售超市、餐廳及娛樂設施、居民會享受到便利購物、低商業成本、綜合完善基礎設施及令人羨慕生活方式。奇諾市是一個充滿活力城市！

有專業人士認為，如今奇諾市居民可以看到這樣的現實：以乳品為主的奶牛場產業，正被綜合性功能齊全新產業模式替代，奇諾市正在邁向未來展開新的發展格局。