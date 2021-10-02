我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

UCLA中國學生會 社團文化節啓動

記者丁曙／綜合報導
Rye國際俱樂部成員包餃子分享快樂。（UCLA中國學生會）
Rye國際俱樂部成員包餃子分享快樂。（UCLA中國學生會）

2021-2022新學年開始，洛杉磯加州大學（UCLA）迎來了200多位中國留學生，該校中國學生學者聯合會（CSSAUCLA）和學生社團緊鑼密鼓地展開了招賢納才活動，歡迎有著不同興趣和專長的新生加入，充實壯大，永續發展。

中國學生學者聯合會下設七個部門，包括財務部、活動部、文化部、創意傳媒部、外聯部、研究生部、職業發展部，每一個部門都歡迎新人加入，為更多同學服務。此外，校園內還有多個華裔學生社團，例如，中國舞蹈社、大吉他社、泛亞非營利商業社、創業社、中國學生論壇CSPF、無伴奏合唱團等。該學生會10月1日下午5時在線上舉辦「社團文化節」。

社團文化節是每年秋季開學時，幫助新同學了解中國學生學者聯合會，及其他華人學生社團的平台。活動由學生會文化部主辦，主要由兩部分組成，一是學生會各部門以及各華人學生社團招募新成員，二是藝術團體節目演出。社團文化節也是中國學生聯誼交流和熟悉環境的重要窗口。

號稱最有文化的學生會文化部正在招人，該部每學期舉辦一至兩個大型校園活動，豐富同學們的課餘文化生活。招新通知設計了一個舉辦大型活動的準備流程，倒計時兩個月啟動，擬定活動形式和主題，依照時間表撰寫活動策劃案和宣傳計劃，包括推送、宣傳片、海報、傳單等；然後是外部聯繫場地、贊助、嘉賓等；最後階段是合作確認、物資準備、道具製作、現場流程、突發情況預案，以及活動當天場地布置及執行。

UCLA中國舞蹈社（Chinese Cultural Dance Club，CCDC）是該校唯一以中國古典舞和民族舞為主題的學生社團，透過舞蹈表演詮釋中華文化，每年登上Royce Hall或Schoenberg Hall等大舞台演出。今年節目將以「綻放」為主題，展現中華古典舞和民族舞百花綻放的美景。該舞社的微信公眾號：CCDCUCLA，網址：https://mp.weixin.qq.com/s/Otf69FQIHDdsH6AabULb7Q

Rye國際俱樂部是一個集學術交流、職業規畫和社交活動為一體的俱樂部，不僅為中國留學生打造一個溝通與互助的信息交流平台，更是在構造一個關係緊密的大家庭。來自不同背景的成員在 UCLA大環境中互相支持，彼此建立長期穩定的友誼。良師益友能夠為新成員答疑解惑，提供幫助。在節奏緊張的留學生活中，Rye給會員們提供了歸屬感和安全感，共享學術和職業資源，讓所有會員擁有一段難忘的大學生活。

UCLA中國舞蹈社招募新同學。（UCLA中國學生會）
UCLA中國舞蹈社招募新同學。（UCLA中國學生會）

中國留學生 UCLA 華人

上一則

建材裝修大展／恆益門窗 採美國頂級節能玻璃與高精度德國配件

下一則

洛杉磯、胡志明直飛航班開通 越華裔往返家鄉更便利

延伸閱讀

華盛頓同鄉會聯合會講座 退休年金提供長期保障

華盛頓同鄉會聯合會講座 退休年金提供長期保障
UCLA中國學生會 迎225新生

UCLA中國學生會 迎225新生
洛杉磯加大中國學生會接機 迎來新同學225人

洛杉磯加大中國學生會接機 迎來新同學225人
孕婦染新冠 鬼門關走一圈 幸獲UCLA醫師搶救 母子倖存

孕婦染新冠 鬼門關走一圈 幸獲UCLA醫師搶救 母子倖存
優良教師有教無「累」北加中文學校聯合會頒獎

優良教師有教無「累」北加中文學校聯合會頒獎
美國新聞與世界報導排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

美國新聞與世界報導排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

熱門新聞

被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭