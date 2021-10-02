UCLA中國學生會 社團文化節啓動

Rye國際俱樂部成員包餃子分享快樂。（UCLA中國學生會）

2021-2022新學年開始，洛杉磯加州大學（UCLA ）迎來了200多位中國留學生 ，該校中國學生學者聯合會（CSSAUCLA）和學生社團緊鑼密鼓地展開了招賢納才活動，歡迎有著不同興趣和專長的新生加入，充實壯大，永續發展。

中國學生學者聯合會下設七個部門，包括財務部、活動部、文化部、創意傳媒部、外聯部、研究生部、職業發展部，每一個部門都歡迎新人加入，為更多同學服務。此外，校園內還有多個華裔學生社團，例如，中國舞蹈社、大吉他社、泛亞非營利商業社、創業社、中國學生論壇CSPF、無伴奏合唱團等。該學生會10月1日下午5時在線上舉辦「社團文化節」。

社團文化節是每年秋季開學時，幫助新同學了解中國學生學者聯合會，及其他華人 學生社團的平台。活動由學生會文化部主辦，主要由兩部分組成，一是學生會各部門以及各華人學生社團招募新成員，二是藝術團體節目演出。社團文化節也是中國學生聯誼交流和熟悉環境的重要窗口。

號稱最有文化的學生會文化部正在招人，該部每學期舉辦一至兩個大型校園活動，豐富同學們的課餘文化生活。招新通知設計了一個舉辦大型活動的準備流程，倒計時兩個月啟動，擬定活動形式和主題，依照時間表撰寫活動策劃案和宣傳計劃，包括推送、宣傳片、海報、傳單等；然後是外部聯繫場地、贊助、嘉賓等；最後階段是合作確認、物資準備、道具製作、現場流程、突發情況預案，以及活動當天場地布置及執行。

UCLA中國舞蹈社（Chinese Cultural Dance Club，CCDC）是該校唯一以中國古典舞和民族舞為主題的學生社團，透過舞蹈表演詮釋中華文化，每年登上Royce Hall或Schoenberg Hall等大舞台演出。今年節目將以「綻放」為主題，展現中華古典舞和民族舞百花綻放的美景。該舞社的微信公眾號：CCDCUCLA，網址：https://mp.weixin.qq.com/s/Otf69FQIHDdsH6AabULb7Q。

Rye國際俱樂部是一個集學術交流、職業規畫和社交活動為一體的俱樂部，不僅為中國留學生打造一個溝通與互助的信息交流平台，更是在構造一個關係緊密的大家庭。來自不同背景的成員在 UCLA大環境中互相支持，彼此建立長期穩定的友誼。良師益友能夠為新成員答疑解惑，提供幫助。在節奏緊張的留學生活中，Rye給會員們提供了歸屬感和安全感，共享學術和職業資源，讓所有會員擁有一段難忘的大學生活。