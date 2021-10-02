我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

防駭保資安 專家建議：設安全密碼+買保險

記者邵敏／蒙特利公園市報導
網絡安全研討會10月1日在蒙特利公園市召開。（記者邵敏／攝影）
網絡安全研討會10月1日在蒙特利公園市召開。（記者邵敏／攝影）

加州49區眾議員周本立 (Ed Chau)、亞洲食品貿易協會（Asian Food Trade Association）、洛杉磯縣警察局華人顧問委員會(LACASA)10月1日（周五）在蒙特利公園市召開新聞發布會，宣布與國土安全部網路安全與基礎設施安全局 (CISA)合作，舉辦一場網路安全、勒索軟件和選舉安全的研討會。

周本立指出，網路安全目前不但在加州、全美，乃至全世界都是一個非常嚴重的問題，無論個人、公司，還是學校、醫院、政府的機密信息都不斷地被黑客（駭客）盜取，安全系統被破壞，後果嚴重，包括巨大的經濟損失及日常工作無法正常運行。他建議，人們應事先採取各種方式預防黑客攻擊，比如設立安全密碼、維護安全系統，一旦發現被黑客攻擊，馬上報告相關部門，盡可能挽回損失。

周本立同時提到，他最近提出一個法案，將買賣黑客非法盜取的信息定為非法行為。此外，幫助他人從事黑客行為也將是一種犯罪。

犯罪活動正在廣泛進入更多的網路空間，許多公司直到被黑客盜取商業機密數據、勒索錢財時，才發現自己的安全系統並不完善。近年來，犯罪分子愈來愈狡猾，他們對不同的安全系統有著針對性的攻擊方法，企業已不能單純依賴防毒軟件和防火牆等自我保護。

亞洲食品貿易協會會長佘瓊智（Tim Sher）說，世界愈來愈依賴技術，新技術帶來了新的威脅，今天將商界各部門召集在一起，探討如何做才能確保信息安全。

LACASA會長韓維文（Simon Saeheng）指出，疫情期間，人們在網上進行的各種商業活動比以往任何時候都要多，商家需要在商業模式改變時，保護好自己和客戶資料。他建議可以事先購買保險作為後盾，當商業機密信息被盜取或封鎖時，犯罪分子就會來敲詐勒索，很多案件警方也無法短時間破案。如果商家企業事先購買保險，那麼保險公司就會支付這筆費用，從而保證日常業務能盡快正常運作。

在新聞發布會後立即舉行網路安全研討會，並邀請眾多商家代表參加。 CISA 9區首席網路安全顧問Joe Oregon在會上發表重要演講，聖蓋博市長廖欽和（Chin Ho Liao）、蒙市市長饒影凡 (Yvonne Yiu)等民選官員也應邀參加研討會。

加州49區眾議員周本立（站立者）建議，應事先採取手段預防黑客攻擊。（記者邵敏／攝...
加州49區眾議員周本立（站立者）建議，應事先採取手段預防黑客攻擊。（記者邵敏／攝影）

保險 周本立 加州

上一則

城市中心2023完工 商機可觀

下一則

南加這家糕餅店 生意「疫」外火 移民創立每天排長龍

延伸閱讀

老弱及高危人群打第三針 抗體水平提高50倍

老弱及高危人群打第三針 抗體水平提高50倍
亞洲食品貿易協會研討保護網絡信息安全

亞洲食品貿易協會研討保護網絡信息安全
黑龍江新增確診又回兩位數 專家指疫情陷入膠著

黑龍江新增確診又回兩位數 專家指疫情陷入膠著
專家：股市低迷 轉向債券避震

專家：股市低迷 轉向債券避震
反罷免投票前夕 紐森訪華埠尋求支持

反罷免投票前夕 紐森訪華埠尋求支持

加州州長籲華裔投票反對罷免 支持多元化和移民

加州州長籲華裔投票反對罷免 支持多元化和移民

熱門新聞

被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭