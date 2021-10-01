橙縣寶爾博物館獲百萬元捐贈

托馬絲（Lynda Thomas）慷慨遺贈。（寶爾博物館提供）

南加州橙縣寶爾博物館 （Bowers Museum）30日宣布，獲得總額超過100萬元的兩項遺贈，分別來自博物館前董事會成員柯蕭（Norma Kershaw）和托馬絲（Lynda Thomas）。兩位傑出女性慷慨遺贈，支持寶爾博物館經典特展和文化教育項目。

據悉，兩項遺贈專款專用。價值25萬元遺贈被指定用於「柯蕭國際演講系列《聖經考古》（Archaeology Biblical）」；價值78萬元遺贈，用於「琳達托馬絲傑出演講基金」以吸引世界各地新聞名人來寶爾博物館專題演講。演講者主要是圍繞階段特展進行演講。第一個啟用這筆遺贈的特展，可能在2022年2月，為來自英國皇家地理學會的百年前「珠穆朗瑪峰探險攝影展」。

寶爾博物館華裔董事長施劉秀枝表示，衷心感謝兩位傑出女性。柯蕭是寶爾博物館董事會長期成員，可容納300人的現代化「諾瑪柯蕭演播大廳」就是由她贊助。數十年來，這裡舉辦過很多各類經典演講。柯蕭一生對「聖經考古」充滿熱情，曾負責資助聖地牙哥加州大學 （UCSD）、洛杉磯加州大學（UCLA）聖經考古學教授職位，並為「美國 考古學會」成立發揮重要作用。

托瑪絲也是寶爾博物館長期成員，她熱中國際事務，喜歡到世界各地旅行。多年前，她在寶爾博物館主持接待美國前國務卿歐布萊特(Madeline Albright)的專題演講。自那時開始，她便給「琳達托瑪絲傑出演講系列」定下基調。寶爾博物館希望該系列所有演講者，都能保持高層次的學術水準。

據悉，柯蕭1924年生於紐約市，曾在皇后學院獲得人類學和藝術史學士學位，還在哥倫比亞大學獲得藝術史和考古學碩士學位。於1977年至1981年擔任美國考古學會（AIA）會長。1991年成立AIA橙縣分會，擔任首任主席，一直支持寶爾博物館，她於2020年去世。

托瑪絲1950年生於新奧爾良，她曾在世界著名四大會計師事務所之一德勤（DTT）擔任要職，到訪過很多國家和地區。她一心致力幫助兒童，對藝術也充滿熱情，她於2021年去世。