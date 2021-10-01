洛城新語／黨爭鬧劇而已 美債不會違約

參院9月30日通過臨時開支法案，讓美債短期內不會出現違約，政府得以再維持運作兩個月。既然債務違約，輕則經濟衰退，重則可能動搖美國 國本。為何共和黨還要再三從中作梗，拖到最後一刻，才放法案過關；且只解決兩個月問題，往後開支還需再磋商。答案很簡單，2022年的期中選舉。

第一次世界大戰後，為了支撐龐大戰爭開銷，國會給予政府很大的舉債權利；但政府支出加速太快，為了節制，國會為財政部設置舉債上限。美國政府絕大多數時期，都是赤字；上一次出現盈餘，還是在20多年前的柯林頓時期，因此需要不斷借新債還舊債。

美國政府需要通過突破債務上限，借更多錢，來避免債務違約的情況，其實不是最近才有。在過去十年間，就曾出現過五次，每一次都是國會在最後一刻達成協議，上調債務上限，讓違約沒有發生；最危險的一次，是歐巴馬執政的2013年，當時距離美債違約只有幾個小時，國會才達成協議。

因此，2021年的這一次美債違約危機，並沒有部分新聞媒體渲染得那麼可怕。共和黨在距離聯邦政府舉債空間耗盡的10月18日，越來越近之際，仍堅持在參院作梗；黨爭鬧劇，昭然若揭。

2022年，美國眾議院將進行改選；總統拜登 所屬的民主黨 ，目前僅保持微弱優勢。考慮到阿富汗狼狽撤軍、疫情捲土重來等事件，極大衝擊民眾對拜登政府，乃至整個民主黨的信心；拜登勢必需要「政績工程」收買人心，3.5兆天價基建法案，就是其中之一。

可以預見，倘若該基建法案獲得通過，如此大規模的「撒幣」，經濟肯定得到很大刺激。要知道美國一直給人留下軍事開銷很大的印象，但一年軍費約7500億；一個基建案的預算，就是近五年軍費的總和。而許多選民，將享受因天價基建產生的經濟紅利，民主黨2022年期中選舉自然無憂。

矢志奪回國會的共和黨，當然不希望民主黨如願；只要美債上限不動，拜登縱有通天本事，也無法找到3.5兆元投入基建。因此無論財長葉倫怎麼喊話、金融機構怎麼警告、媒體報導得多麼可怕，共和黨依舊吃了秤砣鐵了心，輕易不讓暫停聯邦政府債務上限生效的法案過關。

當然，共和黨也不會讓債務違約真的出現，讓經濟跟著淪陷。這一次也是如此，在政府關門前幾個小時，臨時開支法案終於在參院獲得通過。不過該法案只會讓政府維持運作到2021年12月，換句話說，兩黨屆時還要再談；而就在這一次次的磋商當中，不斷拖延拜登基建案。 最終結果就是，美債不會違約，民主黨在2022年期中選舉可能吃癟。