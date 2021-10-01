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從金融業跨足影視業 華美銀行爭做中美文化橋梁

記者王若然／洛杉磯報導
影藝學院博物館內華美銀行展廳。（華美銀行提供）
影藝學院博物館內華美銀行展廳。（華美銀行提供）

華美銀行近幾十年來發展迅速，從一家僅有6億美元資產發展到如今總資產有600億元，成為大眾熟知的銀行。華美銀行這幾十年來擴大的不僅僅是資產，在美國影視、文化行業的影響力也在擴大，不僅為多部好萊塢大片提供融資，還資助眾多博物館加強中華文化傳播。而這些發展離不開華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）的領導。

9月30日，洛杉磯唯一，也是北美最大的電影製作類藝術電影博物館：影藝學院博物館（Academy Museum of Motion Pictures）開幕。而博物館眾多贊助方中，華美銀行的名字赫然在目。博物館內部也有以華美銀行命名的展廳，廳內是奧斯卡模擬頒獎體驗，由杜比實驗室運作。

華美銀行應邀成為影藝學院博物館的贊助方，吳建民也受邀成為博物館董事會一員。吳建民說，自己平時是個大忙人，沒什麼時間參加外面的活動。但是他還是答應做董事，因為博物館在邀請他時，他是裡面唯一一個亞裔面孔的董事；他認為博物館應該要有亞裔代表，為亞裔電影發聲。同時，他認為作為全球電影中心的好萊塢，理應有一座這樣的影視博物館，這是全球影迷都感興趣的。

影藝學院博物館邀請吳建民做董事，也是因為華美銀行近十幾年在好萊塢積累的影響力。吳建民說，華美銀行為眾多好萊塢大片、影視劇都做過融資，與好萊塢關係很近。他也是博物館收藏委員會主席，在他的建議下，博物館內有了更多亞洲電影文化展覽。他說，館內做展覽，好萊塢電影元素可以有很多，但是這次博物館開幕，有日本「宮崎駿」的動畫展，還有李小龍電影展，他感到很自豪。

華美銀行並贊助過眾多博物館，加強中美文化交流，包括捐贈100萬元給橙縣寶爾博物館（Bowers Museum），還陸續幫助該博物館舉辦「兵馬俑展」，「秦漢唐文化展」等。華美銀行還曾給洛杉磯市中心The Broad Museum捐款，並與洛杉磯當代藝術博物館（MOCA）密切合作，引進當代中國優秀藝術作品。

吳建民說，中國文化不僅僅意味著「兵馬俑」、古董等。2012年，吳建民幫助著名煙花藝術家蔡國強在洛杉磯舉辦火藥爆破作品個展。吳建民說，只要一有機會，他就會幫助這些優秀的當代藝術家做個展、集體展，將中國的優秀文化帶到美國。

吳建民說，他的經營理念是華美銀行不僅要做中美經濟上的橋樑，還有責任做中美文化橋樑。他說，美國對亞裔仇恨犯罪增加，一個很重要的原因是美國對中國文化不了解。讓美國人多深入了解中國文化，這會對中美未來關係很有幫助。此外，他希望通過與博物館、非營利組織合作，增強亞裔在主流社會的影響力。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民。（華美銀行提供）
華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民。（華美銀行提供）

博物館 亞裔電影 好萊塢

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