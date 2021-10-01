我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武漢消失601天 中國公民記者陳秋實 下崗成格鬥家？

逃過1918年大流感、二戰 金山灣區人瑞死於新冠

秋老虎襲南加 野火風險增 日夜溫差仍大

洛杉磯訊
未來幾天溫度升高乾燥容易發生野火 （河濱縣消防局）
未來幾天溫度升高乾燥容易發生野火 （河濱縣消防局）

華人通常將入秋後出現的酷熱天氣，稱為「秋老虎」。據國家氣象局，自30日開始，南加秋季熱浪會持續數天，也會增加野火危險。華裔氣象預報專家馬錫強表示，日間與傍晚溫差會較大，要注意保暖。

國家氣象局稱，海風迴轉，以及一個高氣壓系統向東移動，導致經過的地區會出現高溫乾燥天氣。南加內陸部分地區在30日午後會出現華氏90度至100度高溫，幾近發布高溫警報。周末，類似夏季溫暖乾燥天氣會增加野火危險。天氣預報說，預計濕度會下降到5%至15%之間。強勁東北風會覆蓋整個地區。部分地區包括洛杉磯縣（LA County）、范杜拉縣（Ventura County）風力可達每小時30至45哩。

預計下周早些時候會出現降溫趨勢，或逐漸恢復到秋季正常天氣。華裔氣象預報專家馬錫強表示，由於出現炎熱天氣，今明兩天海岸邊就看不到雲彩了。由於在南加東面有一個低氣壓系統，西北邊一個高氣壓系統，風會從北邊和東北面吹來，風在下山過程中，沉降時受加熱形成梵風，造成乾燥天氣。由於濕度減低，加上乾燥，容易發生野火。這種溫度較高、乾燥天氣會至少持續至周末，然後會逐漸好轉。

馬錫強說，雖然氣溫升高，但因已經進入秋季，日間與晚間溫差較大，所以晚上較涼，提醒民眾注意保暖，避免感冒。

南加 高溫 華裔

上一則

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

下一則

大莊家 再獲提名角逐全美讀者票選獎

延伸閱讀

南加30日起出現「秋老虎」天氣 野火風險也增加

南加30日起出現「秋老虎」天氣 野火風險也增加
「以火攻火」成效佳 加州運用古早智慧抗林火

「以火攻火」成效佳 加州運用古早智慧抗林火
對抗野火乾旱 加州加碼近10億

對抗野火乾旱 加州加碼近10億
南加內陸突發野火 附近居民撤離

南加內陸突發野火 附近居民撤離
乾旱、野火、濫伐衝擊 澳洲無尾熊數量銳減

乾旱、野火、濫伐衝擊 澳洲無尾熊數量銳減
加州頒布暫停棄保令 野火災民不會失去保險

加州頒布暫停棄保令 野火災民不會失去保險

熱門新聞

台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18
華人一家投資移民11年未果，女兒精神壓力大導致抑鬱。（unsplash.com）

華人投資移民11年未果 女兒精神壓力大 導致抑鬱

2021-09-26 16:47

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領
影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄

影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄
女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看