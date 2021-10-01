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被拜登任命 田詒鴻要讓亞裔被看到

記者王若然／洛杉磯報導
田詒鴻被拜登政府任命為顧問委員會委員。（皇家商業銀行網站）
田詒鴻被拜登政府任命為顧問委員會委員。（皇家商業銀行網站）

華裔田詒鴻（Alan Thian）日前被拜登總統任命為財政部屬下的顧問委員會（Community Development Advisory Board）委員。他表示，在感到榮幸的同時，也感到有更多責任讓主流社會看到亞裔的貢獻力量。

田詒鴻被任命為顧問委員會委員，並不是一蹴而就。他曾在聯邦機構消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）擔任社區銀行顧問委員，以及聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）社區銀行擔任委員。這兩個職位都鮮有亞裔擔任。

田詒鴻說，顧問委員會將在9月底第一次會面。目前他還沒有收到關於委員會詳細的資料，以及具體需要發揮的角色。委員會為社區發展銀行和金融機構（Community Development Banking and Financial Institutions，CDBF）財務政策出謀劃策。而CDBF主要負責平衡不同社區的發展，通過對貧困社區撥款等措施提升社區生活質量。

田詒鴻在銀行界享有盛譽，他是皇家商業銀行（Royal Business Bank）的創始人和總裁。雖然出生在新加坡，但為台灣人的女婿，平時積極投身僑社，常為台美人權益四處奔走。他還是中華民國行政院政務顧問、僑務委員等。

顧問委員會共由15位成員組成，包括農業部長、商業部長、房屋與都市發展部長等各個部門的高官，以及由總統任命的九名老百姓組成。這九位老百姓都分別是各個領域的佼佼者，有來自代表消費者或公共利益組織，還有社區發展領域等等。

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