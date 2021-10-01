影藝學院博物館開幕 亞洲電影元素吸睛

影藝學院博物館遠景。（影藝學院博物館提供）

位於西洛杉磯的影藝學院博物館 （Academy Museum of Motion Pictures）30日上午在千呼萬喚中開幕。這座早就存在於美國影藝學院計畫中的博物館，幾經波折終於在大眾面前亮相。當局稱該博物館是北美最大的專注於電影製作藝術、電影科學和藝術家的機構，也是洛杉磯唯一一座此類型的博物館，其中不乏亞洲電影元素的展覽。

影音來源：記者王若然

博物館高七層，佔地30萬平方呎，耗資4億8200萬。裡面有共約3萬呎的核心展覽區，包括「電影故事」（Stories of Cinema），限時「宮崎駿」展，「背景幕：看不見的藝術」（Backdrop： An Invisible Art）等。還有讓民眾感受奧斯卡頒獎禮的虛擬展廳，兩個電影院 ，教育工作室等。

影藝學院博物館剪綵儀式。（記者王若然／攝影）

華美銀行應邀贊助支持了影藝學院博物館，華美銀行董事長吳建民也是影藝學院博物館董事會的一員。民眾在博物館內可以看到亞洲電影展覽，其中限時的「宮崎駿」展，是全美洲首場宮崎駿回顧展，探索該傳奇動畫製作人的每一部動畫作品，此外還有李小龍電影戲服展。華美銀行展廳（East West Bank Gallery）有奧斯卡頒獎體驗。

博物館由主大樓和一座與其相鄰的一座玻璃球型建築構成。球型建築內是可容納1000人的David Geffen劇院和杜比家庭平台（Dolby Family Terrace）。博物館位於洛杉磯的Miracle Mile地區，與「城市之光」（Urban Light）、洛杉磯縣藝術博物館等文化機構相鄰。

影藝學院博物館的概念在1927年影藝學院成立時就已萌生。直到2012年，博物館才開始修建。然而十年之後，博物館的開幕又因新冠疫情被暫時擱置。如今在千呼萬喚中，博物館終於與公眾見面。

在當天的開幕式上，影藝學院博物館藝術與科學CEO Dawn Hudson說，「建立一座電影博物館是學院90年來一直的夢想。」「不管那時開始的世界發生了什麼，不管有過什麼挑戰，這個夢想一直存在。現在整個星系的人們都能欣賞我們電影人的才華。這一夢想的實現，少不了成百上千才華洋溢人們的貢獻。今天慶祝影藝學院學院博物館的開幕，我們很驕傲。」

博物館已於30日上午10時歡迎第一批參觀者。博物館門票為成人25元，老年人19元，學生15元。參觀奧斯卡頒獎禮的虛擬展廳，還需另加15元。17歲及以下人士免費參觀，加州居民持有EBT可免費。購票可至academymuseum.org或下載學院的手機App。

博物館營業時間為周日至周四的上午10時至下午6時，周五、六的上午10時至晚上8時。地點位於：6067 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036。