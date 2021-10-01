我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

影藝學院博物館開幕 亞洲電影元素吸睛

記者王若然／洛杉磯報導
影藝學院博物館遠景。（影藝學院博物館提供）
影藝學院博物館遠景。（影藝學院博物館提供）

位於西洛杉磯的影藝學院博物館（Academy Museum of Motion Pictures）30日上午在千呼萬喚中開幕。這座早就存在於美國影藝學院計畫中的博物館，幾經波折終於在大眾面前亮相。當局稱該博物館是北美最大的專注於電影製作藝術、電影科學和藝術家的機構，也是洛杉磯唯一一座此類型的博物館，其中不乏亞洲電影元素的展覽。

影音來源：記者王若然

博物館高七層，佔地30萬平方呎，耗資4億8200萬。裡面有共約3萬呎的核心展覽區，包括「電影故事」（Stories of Cinema），限時「宮崎駿」展，「背景幕：看不見的藝術」（Backdrop： An Invisible Art）等。還有讓民眾感受奧斯卡頒獎禮的虛擬展廳，兩個電影院，教育工作室等。

影藝學院博物館剪綵儀式。（記者王若然／攝影）
影藝學院博物館剪綵儀式。（記者王若然／攝影）

華美銀行應邀贊助支持了影藝學院博物館，華美銀行董事長吳建民也是影藝學院博物館董事會的一員。民眾在博物館內可以看到亞洲電影展覽，其中限時的「宮崎駿」展，是全美洲首場宮崎駿回顧展，探索該傳奇動畫製作人的每一部動畫作品，此外還有李小龍電影戲服展。華美銀行展廳（East West Bank Gallery）有奧斯卡頒獎體驗。

博物館由主大樓和一座與其相鄰的一座玻璃球型建築構成。球型建築內是可容納1000人的David Geffen劇院和杜比家庭平台（Dolby Family Terrace）。博物館位於洛杉磯的Miracle Mile地區，與「城市之光」（Urban Light）、洛杉磯縣藝術博物館等文化機構相鄰。

影藝學院博物館的概念在1927年影藝學院成立時就已萌生。直到2012年，博物館才開始修建。然而十年之後，博物館的開幕又因新冠疫情被暫時擱置。如今在千呼萬喚中，博物館終於與公眾見面。

在當天的開幕式上，影藝學院博物館藝術與科學CEO Dawn Hudson說，「建立一座電影博物館是學院90年來一直的夢想。」「不管那時開始的世界發生了什麼，不管有過什麼挑戰，這個夢想一直存在。現在整個星系的人們都能欣賞我們電影人的才華。這一夢想的實現，少不了成百上千才華洋溢人們的貢獻。今天慶祝影藝學院學院博物館的開幕，我們很驕傲。」

博物館已於30日上午10時歡迎第一批參觀者。博物館門票為成人25元，老年人19元，學生15元。參觀奧斯卡頒獎禮的虛擬展廳，還需另加15元。17歲及以下人士免費參觀，加州居民持有EBT可免費。購票可至academymuseum.org或下載學院的手機App。

博物館營業時間為周日至周四的上午10時至下午6時，周五、六的上午10時至晚上8時。地點位於：6067 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036。

華美銀行展廳。（華美銀行提供）
華美銀行展廳。（華美銀行提供）

博物館 電影院 影藝學院

上一則

庫卡蒙加牧場擬建轉運站 連接賭城、安大略機場

下一則

拉古納海灘奢華美景有特色 好玩項目多

延伸閱讀

橙縣寶爾博物館獲百萬元捐贈 用來支持文化教育

橙縣寶爾博物館獲百萬元捐贈 用來支持文化教育
北美最大的影藝學院博物館在洛市開幕 有華資虛擬展廳

北美最大的影藝學院博物館在洛市開幕 有華資虛擬展廳
保時捷Sound Night數位回歸 經典款與傳奇車手共襄盛舉

保時捷Sound Night數位回歸 經典款與傳奇車手共襄盛舉
萬聖節來「驚聲尖叫」北加拍攝場景過一晚 體驗夜驚魂

萬聖節來「驚聲尖叫」北加拍攝場景過一晚 體驗夜驚魂
藝術家新作「拿錢跑路」以空畫框抗議博物館開價太低

藝術家新作「拿錢跑路」以空畫框抗議博物館開價太低
夏樂看板 月球博物館展覽10月22日起迎客

夏樂看板 月球博物館展覽10月22日起迎客

熱門新聞

台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18
華人一家投資移民11年未果，女兒精神壓力大導致抑鬱。（unsplash.com）

華人投資移民11年未果 女兒精神壓力大 導致抑鬱

2021-09-26 16:47

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明
參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊