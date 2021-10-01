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涉兒童色情罪 洛縣警官最高判80年

長堤訊
洛杉磯縣長堤（Long Beach）警察局一名資深警官，因涉嫌擁有和傳播兒童色情製品，面臨聯邦大陪審團四項指控，如果所有罪名成立，最高可被判入獄80年。（長堤警局臉書）
洛杉磯縣長堤（Long Beach）警察局一名資深警官，因涉嫌擁有和傳播兒童色情製品，面臨聯邦大陪審團四項指控，如果所有罪名成立，最高可被判入獄80年。（長堤警局臉書）

洛杉磯縣長堤（Long Beach）警局一名資深警官，因涉嫌持有並傳播兒童色情製品，面臨聯邦大陪審團四項指控，如果所有罪名成立，最高可被判入獄80年。

聯邦檢察官辦公室30日表示，來自雷克伍市（Lakewood）57歲的安東尼布朗 （Anthony Brown）週三再次被捕，並在洛杉磯市中心的聯邦法院出庭；他對三項傳播兒童色情製品，和一項擁有兒童色情製品等控罪拒絕認罪。

安東尼布朗周四獲得保釋，法官令其今年11月23日重返聯邦法院聆訊。

聯邦檢察官表示，根據聯邦大陪審團9月21日返還給聯邦法庭的起訴書，加州司法廳今年3月對布朗提出的指控被駁回。

起訴書稱，布朗在2019年11月至2020年4月期間，使用了MeWe網絡發布未成年女孩色情圖片，從2019年10月到2020年5月，他擁有和保存12歲以下女孩的露骨色情照片。

布朗已經在長堤警察局工作27年，他在被指控和被捕後，在今年早些時候離開警察局。

長堤警察局長沃利赫貝什（Wally Hebeish）今年3月在布朗被捕後表示，布朗的行為不代表警員保護社區的承諾和警員的專業精神。他補充說，保護兒童是警員最神聖的責任之一。

布朗隨後被分配到長堤機場的安全服務部門工作。根據美國檢察官辦公室的說法，如果聯邦指控被定罪，布朗將面臨五到80年的聯邦牢獄。

長堤 警察 檢察官

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