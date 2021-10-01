我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

庫卡蒙加牧場擬建轉運站 連接賭城、安大略機場

庫卡蒙加牧場市訊
庫卡蒙加牧場市交通轉運站項目。（市府提供）
庫卡蒙加牧場市交通轉運站項目。（市府提供）

聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ）近日啟動一個交通轉運樞紐計畫，因應未來交通連接需要，作為連接洛杉磯與拉斯維加斯高速鐵路的多功能支線轉運站，未來商機潛力大有可為。

庫卡蒙加牧場轉運站設計，將與位於Miliken街以西Azusa Court的大都會鐵路車站（Metrolink Station）相鄰，設計方案於9月中揭幕。市府發言人表示，該車站運營服務由聖伯納汀諾縣交通局負責。目前尚未確定車站開工日期，項目具體細節也沒有公開。

據稱，從整個設計方案看，車站將成為全部規劃項目的入口。市府發言人表示，作為高鐵列車站，線路從勝利谷和賭城拉斯維加斯出發，由一家私人公司Brightline West建造，投資約50億元。其中一條50哩支線沿著卡洪隘道（Cajon Pass）直通庫卡蒙加牧場市車站，乘客可以在此上下車。發言人說，高鐵列車以每小時200哩行駛，到達拉斯維加斯市只需最多兩小時。

在轉運站有快速公交組成的West Valley Connector停靠，並在指定線路行駛，也可稱為特殊的Omnitrans巴士 （地方運營巴士），乘客可以乘坐這些巴士，轉往當地其它地點。同時還有一個地下通道，提供電動交通工具，讓乘客能轉往安大略國際機場。該項目由馬斯克的地下鑽探公司The Boring Co.施工，由縣交通局負責管理。

該項目是庫卡蒙加牧場市重新規劃的車站綜合功能區，取名HART區，即用附近街路字頭，Haven 、Arrow和Rochester，然後是Transit的字頭。同時該區還有住宅規劃，建有867個單位的集合公寓項目，用於出租，位於Milliken街以西不足一哩的六街，施工地點原是一個高爾夫球場。

據悉，住宅開發項目Homecoming at The Resort，將是南加最大房建項目之一，投資3億元，其中公寓單位面積自755平方呎到2300平方呎。

投資 大都會 馬斯克

上一則

疫苗令防疫屬脅迫？洛縣衛生局否認

下一則

影藝學院博物館開幕 亞洲電影元素吸睛

延伸閱讀

南加內陸2縣 開打輝瑞補強劑

南加內陸2縣 開打輝瑞補強劑
賭城住房政策保護房東Ramon吳 三場說明會

賭城住房政策保護房東Ramon吳 三場說明會
疫情減緩 賭城增添最新最先進元素 再展魅力

疫情減緩 賭城增添最新最先進元素 再展魅力
尼可拉斯凱吉賭城喝茫 被誤認遊民 餐廳攆他出門

尼可拉斯凱吉賭城喝茫 被誤認遊民 餐廳攆他出門
疫情蕭條成過去 賭城璀璨燈光重現再展魅力

疫情蕭條成過去 賭城璀璨燈光重現再展魅力
拉斯維加斯的住房政策保護房東權益 值得投資

拉斯維加斯的住房政策保護房東權益 值得投資

熱門新聞

台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18
華人一家投資移民11年未果，女兒精神壓力大導致抑鬱。（unsplash.com）

華人投資移民11年未果 女兒精神壓力大 導致抑鬱

2021-09-26 16:47

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明
參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊