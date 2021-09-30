一名市議員拒絕投票 洛市新防疫措施推遲到下周審議
由於一名市議員拒絕投票，洛杉磯市議會29日被迫將一項擬議法令的決定推遲一周，該法令要求人們在進入一些室內場所前需出示新冠疫苗完全接種證明，比如室內餐廳、咖啡店、健身房、購物中心、博物館、電影院以及美髮和美甲沙龍。
市議員Joe Buscaino對這項法令拒絕投票，阻止了市議會在一讀時的一致通過，根據市議會規則，一讀未獲得一致通過的條例必須返回進行第二次投票。
市議員Nury Martinez說：儘管有議員試圖不推進這項工作，但市議會將在下周投票批准該法令，「我們花了太多時間對那些已接種疫苗和戴口罩的人施加限制，我們需要限制病毒傳播，需要讓未接種疫苗的人無法進入室內場所危及他人生命。」
市議會將在下周審議該法令，屆時只需八票即可通過，或12票通過緊急條款，允許立即生效，而不是需要發布一個月。
自8月11日以13比0的投票要求市檢察官準備該法令以來，大多數市議會成員表示，支持在進入許多室內公共場所之前需提供疫苗接種證明的措施。
如果此項法令通過，從10月21日起，該條例規定的室內公共場所將需要展示通知，提醒顧客注意疫苗接種要求，該規定將於11月4日生效。
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