一名市議員拒絕投票 洛市新防疫措施推遲到下周審議

一名市議員拒絕投票，洛市新防疫措施推遲到下週審議。（記者邵敏／攝影）

由於一名市議員拒絕投票 ，洛杉磯市議會29日被迫將一項擬議法令的決定推遲一周，該法令要求人們在進入一些室內場所前需出示新冠疫苗 完全接種證明，比如室內餐廳、咖啡店、健身房、購物中心、博物館、電影院 以及美髮和美甲沙龍。

市議員Joe Buscaino對這項法令拒絕投票，阻止了市議會在一讀時的一致通過，根據市議會規則，一讀未獲得一致通過的條例必須返回進行第二次投票。

市議員Nury Martinez說：儘管有議員試圖不推進這項工作，但市議會將在下周投票批准該法令，「我們花了太多時間對那些已接種疫苗和戴口罩的人施加限制，我們需要限制病毒傳播，需要讓未接種疫苗的人無法進入室內場所危及他人生命。」

市議會將在下周審議該法令，屆時只需八票即可通過，或12票通過緊急條款，允許立即生效，而不是需要發布一個月。

自8月11日以13比0的投票要求市檢察官準備該法令以來，大多數市議會成員表示，支持在進入許多室內公共場所之前需提供疫苗接種證明的措施。

如果此項法令通過，從10月21日起，該條例規定的室內公共場所將需要展示通知，提醒顧客注意疫苗接種要求，該規定將於11月4日生效。