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曾在美生活 熊貓「白雲」、「小禮物」視頻會老友

洛杉磯訊
張平領總事在致辭中表示，大熊貓是中國的國寶，深受各國人民的喜愛，也是促進中美友誼與合作的友好使者。（中領館提供）
張平領總事在致辭中表示，大熊貓是中國的國寶，深受各國人民的喜愛，也是促進中美友誼與合作的友好使者。（中領館提供）

2019年5月，在聖地牙哥動物園生活的大熊貓「白雲」攜帶幼崽「小禮物」回到闊別22年的四川老家，這也是出生在美國的「小禮物」首次踏上家鄉的土地。時至今日，許多美國朋友仍十分掛念著這對熊貓母子，關心它們如今的生活。

影音來源：中領館聯合聖地牙哥動物園野生動物植物聯盟共同製作

中華人民共和國成立72週年前夕，中國駐洛杉磯總領館聯合聖地牙哥動物園野生動物植物聯盟共同製作了視頻短片，表達來自大洋彼岸的節日問候。

張平領總事在致辭中表示，大熊貓是中國的國寶，深受各國人民喜愛，也是促進中美友誼與合作的友好使者。自1996年起，聖地牙哥動物園與中國大熊貓保護研究中心開展了大熊貓繁育、保護等多方面的科研合作，取得豐碩成果，為大熊貓保護事業做出重要貢獻。

張平總領事說，2019年他參加了聖地牙哥動物園為「白雲」和「小禮物」回國送行活動，真切感受到美國人民對大熊貓的喜愛，和對中國人民的友好感情。希望通過這個視頻能同大家一起回顧「白雲」和「小禮物」在聖地牙哥動物園生活、成長的美好歲月，共同分享它們回到中國後的生活點滴，並謹此祝願中美合作不斷發展，中美兩國人民友誼長存。

聖地牙哥動物園野生動植物聯盟總裁暨首席執行官潘禮邦（Paul Baribault）在視頻中，祝中國的朋友們和動物保育工作合作夥伴國慶節快樂。潘禮邦表示，我們非常想念「白雲」、「小禮物」，以及其他在聖地牙哥動物園生活過的大熊貓，祝賀中國在大熊貓及其棲息地保護方面取得的巨大成就。

聖地牙哥動物園野生動植物聯盟總裁暨首席執行官潘禮邦（Paul Baribault...
聖地牙哥動物園野生動植物聯盟總裁暨首席執行官潘禮邦（Paul Baribault）在視頻中表示，我們非常想念「白雲」、「小禮物」以及其他在聖地牙哥動物園生活過的大熊貓，祝賀中國在大熊貓及其棲息地保護方面取得的巨大成就。（中領館提供）

潘禮邦說，大熊貓所扮演的「使者」角色使人們認識到，「我們之間的共同之處遠大於分歧。在共同為拯救野生動物努力的同時，我們可以增進相互瞭解和彼此尊重」。

1996年，來自臥龍中國保護大熊貓研究中心的兩隻大熊貓「白雲」和「石石」抵達聖地牙哥動物園生活。2003年雄性大熊貓「高高」接替「石石」赴美。1999年「白雲」的第一個寶寶「華美」在美誕生後，先後有「美生」、「蘇琳」、「珍珍」、「雲子」和「小禮物」共六隻大熊貓幼仔出生。2019年 5月，作為生活在聖地牙哥動物園的最後一隻大熊貓，「白雲」和「小禮物」回到祖國。

中華人民共和國成立72週年前夕，中國駐洛杉磯總領館聯合聖地牙哥動物園野生動物植物...
中華人民共和國成立72週年前夕，中國駐洛杉磯總領館聯合聖地牙哥動物園野生動物植物聯盟共同製作了視頻短片，表達來自大洋彼岸的節日問候。（中領館提供）

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