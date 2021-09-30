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福全健保社區中心 9月29日熱鬧開幕

記者張宏／聖蓋博報導
亞凱迪亞副市長鄭博仁（右一）和福全健保總裁及營運長Myong Lee（右二）等人合影。
亞凱迪亞副市長鄭博仁（右一）和福全健保總裁及營運長Myong Lee（右二）等人合影。

福全健保（Clever Care）在聖蓋博全統廣場開設社區中心，並於9月29日上午舉辦開幕式暨剪綵儀式；該社區中心將為當地長輩提供西方醫療和東方養生的訊息和醫療服務。

影音來源：記者張宏

福全健保被認為是聯邦醫療保險HMO優勢計劃的精明之選之一，問世以來備受長者關注，因其以全面優質的福利、便捷省心的服務、西醫治療結合東方養生療法，在南加市場引發熱潮。福全健保總裁及營運長Myong Lee表示，聖蓋博社區中心是他們在聖蓋博谷的第一家，另外在橙縣和韓國城也設有中心，未來希望開設更多的中心。希望成為華人長者相聚的歡樂場所，通過開設各種紅藍卡健保講座，以及營養膳食、品茶、太極和智能手機教學等課程，豐富長者的生活。

福全健保的資深健保顧問Bill高表示，年底正值聯邦醫療保險年度開放轉換期馬上就要開始，他們的健保兼顧東方養生和西方科學，為客人提供全面健保福利，包括住院、牙齒、眼睛和太極拳等。中心並提供國語和粵語諮詢服務，讓華人長者更加自在。

聖蓋博市長廖欽和出席當天的活動，他表示，福全健保社區中心選址在華人聚集的全統廣場，這對聖蓋博市和周邊華人社區都是好消息。希望該中心能秉持幫助用戶保持健康以及給予關愛的理念，深入社區，服務當地民衆。

福全健保中文品牌代言人林慧懿、亞凱迪亞副市長鄭博仁，及各個民選官員代表和社團組織代表當天也出席。

福全健保總裁及營運長Myong Lee。（記者張宏／攝影）
福全健保總裁及營運長Myong Lee。（記者張宏／攝影）
福全健保在聖蓋博全統廣場開設社區中心。（記者張宏／攝影）
福全健保在聖蓋博全統廣場開設社區中心。（記者張宏／攝影）
福全健保在聖蓋博全統廣場開設社區中心。（記者張宏／攝影）
福全健保在聖蓋博全統廣場開設社區中心。（記者張宏／攝影）
聖蓋博市長廖欽和（中），當天為福全健保總裁及營運長Myong Lee（右一）等人...
聖蓋博市長廖欽和（中），當天為福全健保總裁及營運長Myong Lee（右一）等人頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
福全健保代表在點睛。（記者張宏／攝影）
福全健保代表在點睛。（記者張宏／攝影）

健保 聯邦醫療保險 聖蓋博

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