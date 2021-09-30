門玉潔 獲NSF傑出青年教授獎

河濱加州大學獲NSF Career Award唯一華裔女性學者門玉潔。（UCR）

河濱加州大學 （UCR）近日再有好消息傳出，有14名教職榮獲「美國 國家科學基金會傑出青年教授獎」（NSF Career Award），獲獎人數之多，也是該校歷史上首次。其中化學與環境工程系青年教師門玉潔（Yujie Men)是該校唯一華裔女性獲獎者。

門玉潔表示，她獲獎研究項目，目的是暸解微污染物，如何影響環境相關條件下抗生素耐藥性發展、擴散和傳播。她通過化學和分子生物學的新組合，追蹤暴露在微污染物的微生物中抗生素耐藥性的誘導，以暸解支持抗生素耐藥性發展和傳播的基因型與表型關係。

她說，細菌的抗生素抗性（antibiotic resistance），尤其是致病菌的抗生素抗性，對於全球公共衛生構成嚴重威脅，據研究估計，每年至少有70萬人死於抗生素抗性細菌感染。醫學上，抗生素的廣泛使用，特別是不規範使用以及不當處置，是導致細菌抗生素抗性產生和傳播的壓力源。但環境中導致抗生素抗性的壓力源尚待研究明瞭。

抗生素存在於一些自然和人為環境中，比如靠近排污口的水體，生物固體、農業土壤及底泥等，濃度水平通常低於其抑菌水平，並且許多非抗生素類污染物與抗生素同時存在相同環境中。這些因素都可能影響抗生素抗性在環境中的形成和傳播。

門玉潔目前是UCR化學與環境工程系助理教授，此次獲獎對她從事研究目標有特別重要意義並奠定基礎。她表示，學生時代就對生物學著迷，後到中國 清華大學深造獲得環境工程類碩士學位，赴美留學後獲得博士學位。自2016年開始從事細菌的微生物抗性研究。2019年到UCR化學與環境工程系從事教學和研究。是首次獲得NSF Career Award。

她說，平時忙於教學和研究，很少有個人支配時間，自己愛好是看書和運動。希望自己的研究項目，為能消除日益嚴重的污染，做出貢獻。