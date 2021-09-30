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黃大仙祖宮慶寶誕 捐款羅省中華孔教學校「拋磚引玉」

蒙特利公園市訊
黃大仙教育基金會在慶祝典禮上，向羅省中華孔教學校捐款5000美元。（中華會館提供）
黃大仙教育基金會在慶祝典禮上，向羅省中華孔教學校捐款5000美元。（中華會館提供）

蒙特利公園市赤松黃大仙祖宮（金華分蹟），26日慶祝開山22周年暨黃大仙師寶誕。黃大仙教育基金會在典禮上向羅省中華孔教學校捐贈5000元，弘揚中華文化及教育。

蒙市赤松黃大仙祖宮慶祝仙師寶誕，眾多僑團首長及善信前往上香祈福。蒙市市議員陳贊新、前市長林達堅；羅省中華會館顧問梁永泰及吳玉熙、四首長廖美華、李金生、鄺松齡、蔡惠玲，中華孔教學校校董會會長司徒展環、副會長李健民、校長陳敏凌、董事陳周正、李令石、張自豪、余苗壯；羅省中華總商會主席莊佩源；其他僑團首長包括：高元培、何福壽、沈鈞海、許洪碧珠、羅明、張進財、謝剛等。

黃大仙教育基金會創辦人王震夫婦、莉莉師姐、傳威師兄等，在慶祝典禮上向羅省中華孔教學校捐款5000元。莉莉師姐表示，中華孔教學校已有70年歷史，弘揚中華文化，所以拋磚引玉，期望更多善心人支持華文教育，造福子孫後代。

中華孔教學校校董會會長司徒展環表示，該校為中華會館轄下機構，過去一年來，黃大仙教育基金已經不斷向該校捐贈各種防疫物資，例如口罩、面罩、消毒液等，保障師生的健康安全。

教育 口罩 防疫

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