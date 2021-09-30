長堤POW!WOW!海灘藝術季開幕 台藝術家作品亮相
由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與Creative Class Collective合作的《ARTRENZEI》及長堤市《POW！WOW！海灘藝術季》29日盛大開幕。這次藝術節以「崛起．遊戲．重複」為主題，邀請多位台灣藝術家參與，盼在後疫情時代，修復人與人、人與自然之間破碎的連結，創造嶄新的城市景觀。駐洛杉磯台北經文處副處長林暉程出席活動，表示支持。
參與活動的台灣藝術家共兩位，包括多媒體錄像藝術家陳萬仁、在塗鴉藝術節創作壁畫的藝術家許唐瑋。陳萬仁重新設計的《午夜憂鬱》在長堤市政廳展出，展期至11月5日。陳萬仁運用空拍視角反複循環呈現游泳者的各種姿態，泳者們或穿著專業服裝、或混搭出自我個性。許唐瑋則用黑色的輪廓線，展現機械感的繪畫語彙，彷彿為房子加裝馬達及時光機器，讓長堤市各種族裔融合的空間活躍了起來。
Creative Class Collective為長堤市非營利組織，旨在促進、支持和鼓勵在藝術、音樂、教育和其他創意領域的創新的想法，幫助提升社區規畫與經濟活力。亦致力促進當地藝術家與國際文化藝術圈交流，尤其著重於建立美國與亞洲文化藝術界的雙向連結。詳細資訊請至藝術節官方網站查詢： https://www.artrenzei.com/about 及http://www.powwowlongbeach.com/ 。
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