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長堤POW!WOW!海灘藝術季開幕 台藝術家作品亮相

記者謝雨珊／長堤市綜合報導
駐洛杉磯台北經文處副處長林暉程和多媒體錄像藝術家陳萬仁的作品《午夜憂鬱》合照。（經文處提供）
駐洛杉磯台北經文處副處長林暉程和多媒體錄像藝術家陳萬仁的作品《午夜憂鬱》合照。（經文處提供）

由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與Creative Class Collective合作的《ARTRENZEI》及長堤市《POW！WOW！海灘藝術季》29日盛大開幕。這次藝術節以「崛起．遊戲．重複」為主題，邀請多位台灣藝術家參與，盼在後疫情時代，修復人與人、人與自然之間破碎的連結，創造嶄新的城市景觀。駐洛杉磯台北經文處副處長林暉程出席活動，表示支持。

參與活動的台灣藝術家共兩位，包括多媒體錄像藝術家陳萬仁、在塗鴉藝術節創作壁畫的藝術家許唐瑋。陳萬仁重新設計的《午夜憂鬱》在長堤市政廳展出，展期至11月5日。陳萬仁運用空拍視角反複循環呈現游泳者的各種姿態，泳者們或穿著專業服裝、或混搭出自我個性。許唐瑋則用黑色的輪廓線，展現機械感的繪畫語彙，彷彿為房子加裝馬達及時光機器，讓長堤市各種族裔融合的空間活躍了起來。

Creative Class Collective為長堤市非營利組織，旨在促進、支持和鼓勵在藝術、音樂、教育和其他創意領域的創新的想法，幫助提升社區規畫與經濟活力。亦致力促進當地藝術家與國際文化藝術圈交流，尤其著重於建立美國與亞洲文化藝術界的雙向連結。詳細資訊請至藝術節官方網站查詢： https://www.artrenzei.com/about 及http://www.powwowlongbeach.com/ 。

駐洛杉磯台北經文處副處長林暉程（右）與創作壁畫的台灣藝術家許唐瑋（左）合影。（經...
駐洛杉磯台北經文處副處長林暉程（右）與創作壁畫的台灣藝術家許唐瑋（左）合影。（經文處提供）

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