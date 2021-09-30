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羅省林西河堂大樓 重建竣工重新啟用

洛杉磯訊
羅省林西河堂慶祝建樓41周年暨重啟祭祖典禮。（主辦單位提供）
羅省林西河堂慶祝建樓41周年暨重啟祭祖典禮。（主辦單位提供）

受到祝融之災及疫情大流行影響，羅省林西河堂大樓重建工程有所延誤，近日終於竣工重新啟用。林西河堂上周末舉辦建樓41周年暨重啟祭祖典禮。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程、僑團首長等嘉賓應邀出席，儀式隆重溫馨。

羅省林西河堂大樓1980年落成，卻於2019年9月1日受到祝融之災，損毀情況嚴重，經過堂所全體成員努力，重建工程日前順利竣工，重新啟用。

在慶祝重啟及建樓紀念當天，應邀出席嘉賓除了台北經文處副處長林暉程，尚有洛僑中心主任張皓鈞、林西河堂舊金山總堂主席林大正、前蒙特利公園市市長林達堅、羅省中華會館主席廖美華、副主席李金生、監事長鄺松齡、副監事長蔡惠玲，中華會館顧問馬樹榮、伍競群、張自豪、梁永泰、伍尚齊、方杰洲、吳玉熙、黃鍾艷珍、聶澤英；李氏公所主席李健民、合勝堂主席黃美霞、婦女新運會顧問張麗卿等。

林氏宗親遵行古禮向太始祖比干公、媽祖林默娘及祖先上香祭拜，感謝祖先庇佑，大樓浴火重生後令宗親更顯團結合作。

副處長林暉程致詞表示，他去年10月初到洛杉磯履新，轉眼將屆一年，由於受新冠疫情影響，加上先前林西河堂遭祝融之災，使身為宗親的他延遲至今才踏入堂所，他感謝昆仲們比照先前先賢集資成立會所的精神，出錢出力讓堂所恢復往昔美輪美奐的模樣，在疫情期間重建竣工及舉辦建樓慶典更顯珍貴，他代表黃敏境處長向該堂致贈祭典金豬及茶葉禮盒。

林西河堂主席林鐘博致詞表示，感謝宗親在火災重建期間出錢出力、修復原有的歷史文物，他歡迎大家光臨見證堂所重新啟用，並期盼堂所的會務迎向柳暗花明的未來。

中華會館主席廖美華致詞表示，疫情大流行影響了僑團的正常運作，尤幸手機及社交媒體拉近了彼此的距離。中華會館在疫情期間關懷華埠長者及弱勢社群所需，林西河堂首長積極參與協助，值得嘉許。

出席當天典禮的林西河堂宗親包括：副主席林繼鳴、顧問林偉權、顧問林師雄、評議長林社潮，堂員林慧懿等。

 

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