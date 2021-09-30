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台灣會館重建尚缺300萬 11月年會募款、賴清德視訊演講

記者謝雨珊／羅斯密市報導
大洛杉磯台灣會館為提供台灣人一個家，計畫耗資2100萬元重新打造會館，目前仍缺300多萬元。（記者謝雨珊／攝影）
大洛杉磯台灣會館為提供台灣人一個家，計畫耗資2100萬元重新打造會館，目前仍缺300多萬元。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯台灣會館為提供台灣人一個家，計畫耗資2100萬元重新打造會館，將台灣精神永恆傳授給下一代。根據募款委員會，目前離千萬元籌款目標還剩300多萬元，鼓勵大家加入募款行動給予支持。為了重建「台灣堡壘」努力，該館將於11月6日下午6時，在聖蓋博希爾頓舉辦23周年募款年會，以「創新與願景」為主題，讓大家更加了解募款目的。同時將邀中華民國副總統賴清德以視訊互動方式，向僑胞分享「台美關係再創台灣外交新局面」。

大洛杉磯台灣會館秘書長吳兆峯表示，台美關係走向是幾十年來最好的關係，賴清德之前也曾到華府訪問，不少僑胞都很好奇未來台美關係發展局面到底可走到哪裡，因此這次特邀賴清德在線上，提供大家最新資訊。賴清德屆時將與僑胞分享，台美關係在地緣政治上台灣如何扮演更重要角色、及疫情後台灣如何在外交議題，與美國建立更堅定互信基礎。歡迎有興趣的僑胞在網上報名（https://t.ly/exyC）參加，與賴清德在線上互動交流。有任何問題，可打辦公室電話626-307-4881。

中華民國副總統賴清德將以視訊互動方式，在募款年會上向僑胞分享「台美關係再創台灣外...
中華民國副總統賴清德將以視訊互動方式，在募款年會上向僑胞分享「台美關係再創台灣外交新局面」。（記者謝雨珊／攝影）

大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇表示，募款重建是台灣會館當前的大項目，建館之後將致力於提供新生代更好的服務中心，並邀年輕一代攜手老一輩僑胞一起為廣大僑胞服務，以永續讓會館經營下去。會館執行長林榮松指出，目前會館重建及建圖，羅斯密市府已批准，只要籌款達標立即就可動土，預計耗時至少兩年。在動工期間，台灣會館也將另租辦公室，繼續服務僑胞。

副董事長蔡漢成說，台灣會館重建之後，建築物共有四層樓，附有地下停車場。一樓及二樓為台灣會館辦公室及禮堂，三樓及四樓則為住處，允許僑胞租售進駐。募款委員會總召黃群雁指出，捐款者享有像是表演中心、舞間教室等的「命名權」，歡迎家族捐款在台灣會館留下重要足跡。想捐款的民眾，可打同上的辦公室電話，諮詢捐款方式。

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