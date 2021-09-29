北美華文作協賀 蔡季男、甘漢鑌、何張翠姝新作

北美洛杉磯華文作家協會28日舉行線上新書發表會，作者蔡季男和甘漢鑌合著「新冠文書」、何張翠姝推出新作「溢彩流光」，分別為歷史作證、為個人寫傳。他們也是今年世界日報 「大家來寫書」的作者，得到該新書發表會協辦單位、世界日報社長于趾琴的祝賀。

蔡季男和甘漢鑌合著的《新冠文書》，以精美的書法作品，和行雲流水的寫實報導，談疫情 論政治，一起為新冠病毒肆虐期間居家避疫 做歷史見證。

托倫斯紀念醫學中心華裔社區代表何張翠姝，出版回憶錄《溢彩流光》，為其美滿家庭和多年服務社區，寫下了圓滿的句點。

于趾琴在該場線上新書會議致詞，推介「大家來寫書」活動，並且恭喜兩位作家出版新書，她表示特別佩服蔡季男從第一屆「大家來寫書」以來，每年都至少完成一部作品、筆耕不懈的精神。

蔡季男曾在台美兩地舉辦個人書畫展五次，出版自傳「走出布袋」、詩集「洛城賦」、散文集「洛水雲煙」、以及四冊童詩集「誰請來了春天」、「蟬兒吹牛的季節」、「秋葉的舞會」、「賞雪歸來」等作品。

該場新書發表會由北美作協副會長樊亞東主持，會長段金平介紹與會嘉賓，蔡季男和何張翠姝分別介紹新書的寫作歷程，並由副會長楊強、王積青博士等名作家擔任書評人。