萬聖節活動登場 採南瓜拍美照 南加去處多

萬聖節前,南加州各地南瓜園閃爍誘人金光。(檔案圖)

南加 一年一度萬聖節愈來愈近,人們開始為節日挑選裝飾南瓜。在洛杉磯 縣、橙縣、河濱縣及聖伯納汀諾縣,都有不同規模的南瓜園(pumpkin patches),其中最富盛名的就有波莫那加州州立工藝大學的南瓜節(Cal Poly Pumpkin Festival)。

南加各種規模的南瓜節將陸續登場,通常在南瓜節上有大量的亮亮橙色的南瓜、整齊捆紮的乾草、玉米桿,還有孩童喜歡的向日葵,南瓜節當然少不了孩童們喜歡的嘉年華遊樂設施、小動物,還有各種美食以及現場音樂會。許多活動是免費入場,或者某些娛樂活動收費,但對孩童有優惠甚至免費。提供挑選的南瓜是按照稱重量收費。

2021年,洛杉磯縣有至少七個有規模的萬聖節南瓜園活動,其中最大的就是Cal Poly Pumpkin Festival,今年是第28屆,10月2日至31日,現正在網上售票。活動期間有多種孩童喜歡的遊戲、動物展示、玉米迷宮、美食攤及現場音樂會等,每年都吸引數萬民眾。其他南瓜園活動還有Pa's Pumpkin Patch、Toluca Lake Pumpkin Patch,以及Carved at Descanso Gardens等。

橙縣有五個南瓜園提供選擇,包括Pick of the Patch Pumpkins、Irvine Park Railroad、 Tanaka Farms以及Zoomars at River Street Ranch、Pumpkin City等。

河濱縣有五個南瓜園或南瓜農場,包括Hunter's Pumpkin Patch、Peltzer Pumpkin Farm、The Pumpkin Factory,還有Big Horse Corn Maze& Pumpkin Patch,以及Pick of the Patch Pumpkins。

聖伯納汀諾縣提供四個南瓜園,即Live Oak Canyon Pumpkin Farm、Frosty's Forest以及Greenspot Farms,SkyPark at Santa's Village。

需要提醒的是,由於新冠疫情影響,各個南瓜園都有防疫 規定。主辦者或會根據州府、當地政府防疫規定,制定南瓜園入園具體規定。參觀南瓜園居民可以上網提前了解相關限制規定。