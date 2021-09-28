南加州的惡夢 遊民春風吹又生 何處能落腳

洛杉磯市中心露宿遊民帳篷。（記者啟鉻／攝影）

南加州 有著大量遊民，就像都市之瘤，無法根治，影響附近居民生活，衝擊房價，成了揮之不去的噩夢。政府的應對也未能有效解決，反而治絲益棼，遊民數量仍舊有增無減；探討遊民問題，應考量居民安全生活、保障財產的最低要求，也可從遊民的想法與心願，找到方法協助街友自立，從中謀得折衷之道，才是長遠之計。

在洛杉磯市中心、一些城市的街頭、海邊、河畔、高速公路下、城市公園，都可看到遊民露宿帳篷，以及他們堆放的雜物。遊民引發城市環境、犯罪、毒品 及精神健康問題日益嚴重，尤其是新冠肺炎疫情發生後，遊民數量也在增多。對於遊民來說，他們所以成為無家可歸，原因各有差異，但多數人還是希望能找到工作 ，生活恢復正常。

年長女性遊民。（記者啟鉻／攝影）

如果到洛杉磯市中心走一走，在市府附近就可看見遊民露宿搭起的帳篷。據關注遊民群體組織統計，2020年1月，全美有超過56萬人有無家可歸經歷，其中17%，即9萬6000餘人是長期無家可歸者。加州無家可歸者約16萬人，佔全美遊民總數約五分之一，其中有退役軍人遊民1萬多人。對於遊民的形成原因，主要有以下幾項。

據統計在遊民群體中，有近半無家可歸者是因為失去工作，無固定經濟來源及其它經濟問題導致；有五分之一是由於沾染毒品及酗酒問題；還有部分是因為家庭變故比如離婚或與伴侶分開導致；也有少數是與家庭成員發生糾紛，被要求離開；有近十分之一是房客交不起房租遭驅逐，而流落街頭；還有一些是因為精神疾病或身體健康原因，無法獲得良好看護與保障，成為長久遊民。

年長遊民。（記者啟鉻／攝影）

解決遊民問題似要從提供基本住房著手。不過對於現狀及未來，據本報記者採訪過的遊民各有心聲，但大多嚮往回到正常生活。

一位露宿街頭的白人中年男性遊民表示，已經好久沒有認真考慮過將來會怎樣，他只是希望正常生活的最基本需要，有一個住處，生活能稍好一些。但要這樣對他來說真是太難了！

一位非裔女性遊民則說，希望回歸正常生活，回到那種正常的家庭生活。如果真的如此，她也會去幫助那些無家可歸者。另有年長遊民說，最重要的是保證工作、食物及收入，有一個家，只有這些才能回歸正常生活。

一位身上有紋身的白人青年遊民表示，恢復正常生活後，他會和其他環保人士一樣，保護環境與海洋，清理垃圾，成為環保主義者，提醒人們哪些正在做的事是錯誤的，需要盡快改正，並能夠聯合其他環保主義者一起拯救地球。

南加以華人聚集區街頭遊民露宿。（記者啟鉻／攝影）

一位年長遊民則提出三點希望：執政者放下武器，不要總是對外打仗，少製造子彈，把錢放在基礎設施建設上；國家足夠富裕讓每個國民都過上好日子；讓每個人都能夠接受大學教育，人人有住房，有工作，大家安居樂業。

一位50多歲的西裔女遊民則表示，她始終抱有希望，這是支持她活下去的精神支撐，即使現在已經露宿街頭多年，希望也能支持她站直了，要有尊嚴。