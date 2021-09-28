遊民別來我家 社區強烈反彈 南加庇護中心告吹

居民到選區憲政委員韓珍妮在哈岡辦公室抗議。（記者啟鉻／攝影）

南加州日益嚴峻的遊民問題，一直與社區有著緊密聯繫，關係著社區居民生活質量，以及居民關心的房價、孩童教育 、治安狀況。為了安置遊民，政府在部分地區擬設立遊民安置點，或利用酒店作為遊民庇護 中心，或者是遊民服務中心，但均遭到社區居民強烈反彈，激烈程度前所未有，往往令官方改變初衷。

2021年7月間，洛杉磯縣縣屬地哈岡（Hacienda Heights哈仙達岡）社區居民發起反對設立遊民服務中心行動。原因是哈岡學區允許出租一處物業，作為設立遊民服務中心，招致居民強烈反彈。反對居民中包括各個族裔，但以華裔居民居多。參與反對者認為，遊民若在當地頻繁出現，必然導致社區安全及居住環境受到負面影響，因此表示要站出來保護家園，維護社區安全。他們並走上街頭，發起簽名反對行動，五個小時就有3000名反對者簽名，還到哈岡學區教委會表達強烈反對意見。

參與者樹立標語牌。（（記者啟鉻／攝影）

也有反對行動參與者強調，在2020年疫情 嚴峻下，哈岡一家汽車旅館已於2020年8月由縣政府實施「門匙計劃」，用來設立遊民庇護中心。雖然當時居民到旅館門前抗議，依然無法改變縣府決定。如今哈岡再設立遊民服務中心，遊民對社區的負面影響，將是雪上加霜。當地居民若不再強烈抵制，哈岡社區房價、治安、教育問題等，都會更加惡化。

經過反對者的強烈抗爭，哈岡學區教委會撤銷將建築出租做為遊民服務中心的決定，令反對者們歡欣鼓舞。

無獨有偶，與哈岡毗鄰的另一個縣屬地羅蘭岡，也曾發生過居民抵制酒店設立遊民庇護中心行動。2020年4至5月間，洛縣府為了在疫情中安置年長或有基礎病的遊民，將位於核桃市與羅蘭岡交界的一處酒店開闢為遊民庇護中心，實施「門匙計劃」。此舉雖在疫情發生時值得同情，但當地居民質疑，在縣府作決定前並未讓民眾公聽，程序不透明。而且這所酒店靠近一所小學，令很多華人居民擔心子女安全。

核桃市一家酒店2020年疫情發生後，縣府設立遊民庇護中心，遭當地居民抵制。（記者啟鉻／攝影）

反對者也認為，遊民庇護中心就在社區附近，縣府對入住遊民無檢測及背景調查，勢必導致對社區房價、治安及子女教育均有負面影響。於是大家自發展開抗議行動，由於有疫情期間的群聚限制，因此反對者駕駛車輛到酒店周邊抗議。最終縣府在年末前將遊民安置到其它地點。反對者多數是當地華裔居民，並因此贏得了勝利。

實際上，反對設立遊民庇護中心、抵制建立遊民安置住所，在南加其他城市如蒙特利公園市、亞凱迪亞市、核桃市等都發生過。顯示南加社區居民，包括華人較多城市的居民，都對遊民問題非常敏感，並且強烈反彈。說到底都是因為民眾擔心，一旦遊民增多，對社區生活質量及良好治安、教育環境產生負面影響。