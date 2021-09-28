我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

遊民別來我家 社區強烈反彈 南加庇護中心告吹

記者啟鉻／洛杉磯報導
居民到選區憲政委員韓珍妮在哈岡辦公室抗議。（記者啟鉻／攝影）
居民到選區憲政委員韓珍妮在哈岡辦公室抗議。（記者啟鉻／攝影）

南加州日益嚴峻的遊民問題，一直與社區有著緊密聯繫，關係著社區居民生活質量，以及居民關心的房價、孩童教育、治安狀況。為了安置遊民，政府在部分地區擬設立遊民安置點，或利用酒店作為遊民庇護中心，或者是遊民服務中心，但均遭到社區居民強烈反彈，激烈程度前所未有，往往令官方改變初衷。

2021年7月間，洛杉磯縣縣屬地哈岡（Hacienda Heights哈仙達岡）社區居民發起反對設立遊民服務中心行動。原因是哈岡學區允許出租一處物業，作為設立遊民服務中心，招致居民強烈反彈。反對居民中包括各個族裔，但以華裔居民居多。參與反對者認為，遊民若在當地頻繁出現，必然導致社區安全及居住環境受到負面影響，因此表示要站出來保護家園，維護社區安全。他們並走上街頭，發起簽名反對行動，五個小時就有3000名反對者簽名，還到哈岡學區教委會表達強烈反對意見。

參與者樹立標語牌。（（記者啟鉻／攝影）
參與者樹立標語牌。（（記者啟鉻／攝影）

也有反對行動參與者強調，在2020年疫情嚴峻下，哈岡一家汽車旅館已於2020年8月由縣政府實施「門匙計劃」，用來設立遊民庇護中心。雖然當時居民到旅館門前抗議，依然無法改變縣府決定。如今哈岡再設立遊民服務中心，遊民對社區的負面影響，將是雪上加霜。當地居民若不再強烈抵制，哈岡社區房價、治安、教育問題等，都會更加惡化。

經過反對者的強烈抗爭，哈岡學區教委會撤銷將建築出租做為遊民服務中心的決定，令反對者們歡欣鼓舞。

無獨有偶，與哈岡毗鄰的另一個縣屬地羅蘭岡，也曾發生過居民抵制酒店設立遊民庇護中心行動。2020年4至5月間，洛縣府為了在疫情中安置年長或有基礎病的遊民，將位於核桃市與羅蘭岡交界的一處酒店開闢為遊民庇護中心，實施「門匙計劃」。此舉雖在疫情發生時值得同情，但當地居民質疑，在縣府作決定前並未讓民眾公聽，程序不透明。而且這所酒店靠近一所小學，令很多華人居民擔心子女安全。

核桃市一家酒店2020年疫情發生後，縣府設立遊民庇護中心，遭當地居民抵制。（記者...
核桃市一家酒店2020年疫情發生後，縣府設立遊民庇護中心，遭當地居民抵制。（記者啟鉻／攝影）

反對者也認為，遊民庇護中心就在社區附近，縣府對入住遊民無檢測及背景調查，勢必導致對社區房價、治安及子女教育均有負面影響。於是大家自發展開抗議行動，由於有疫情期間的群聚限制，因此反對者駕駛車輛到酒店周邊抗議。最終縣府在年末前將遊民安置到其它地點。反對者多數是當地華裔居民，並因此贏得了勝利。

實際上，反對設立遊民庇護中心、抵制建立遊民安置住所，在南加其他城市如蒙特利公園市、亞凱迪亞市、核桃市等都發生過。顯示南加社區居民，包括華人較多城市的居民，都對遊民問題非常敏感，並且強烈反彈。說到底都是因為民眾擔心，一旦遊民增多，對社區生活質量及良好治安、教育環境產生負面影響。

哈岡居民抵制遊民服務中心，發起簽名行動。（記者啟鉻／攝影）
哈岡居民抵制遊民服務中心，發起簽名行動。（記者啟鉻／攝影）

庇護 疫情 教育

上一則

拒絕收容遊民、放任紮營 南加房價恐重傷

下一則

南加州的惡夢 遊民春風吹又生 何處能落腳

延伸閱讀

上西城遊民仇中 詛咒下地獄燒死

上西城遊民仇中 詛咒下地獄燒死
全民保險 如何準備退休金以高枕無憂

全民保險 如何準備退休金以高枕無憂
洛縣警長與東區市民座談治安 華人籲增加華裔警員

洛縣警長與東區市民座談治安 華人籲增加華裔警員
洛縣檢測陽性率1.5% 遊民確診數降

洛縣檢測陽性率1.5% 遊民確診數降
羅蘭岡福星日間保健中心重啟 長者相聚興奮

羅蘭岡福星日間保健中心重啟 長者相聚興奮
世報中秋園遊會 重現久違歡樂

世報中秋園遊會 重現久違歡樂

熱門新聞

加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47
在疫情如此嚴峻時期，想多一針保護自己的人不少。（讀者提供）

沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易

2021-09-21 18:57
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了