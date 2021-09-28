拒絕收容遊民、放任紮營 南加房價恐重傷

因為威尼斯海灘附近的遊民太多，一些海景豪宅最近一兩年的價格反跌。（美聯社）

雖然目前沒有研究和數據證明遊民收容中心會對周邊房價 有負面影響，但可以確信的是，若是不收容，任由遊民在公共區域紮營和遊蕩，必然會讓一些房屋買家打消在此社區安家的念頭。

南加州一些社區已經開始面臨這樣的問題，例如南加的海濱社區威尼斯（Venice），前些年原本是炙手可熱的矽灘焦點，但在剛過去的房市熱潮中卻遠遠滯後，已經明顯比不上周圍城市。甚至一些海景豪宅，因為海灘附近的遊民太多，最近一兩年的價格反跌。而當地地產人士就認為是遊民數量增加，「勸退」了買家。

威尼斯曾經是不起眼的工薪階層社區，但由於谷歌、Snapchat等科技巨頭入駐，成為南加的矽灘所在地。從2012年開始，成為時尚和科技新貴的熱點，在2012年到2019年期間大漲。根據房地產網站Zillow的分析，從2012年到2019年，威尼斯的價格平均每年增長約17%，大大超過洛杉磯 其他地區的價格增長。

但現在這一增長暫停了，在2019年7月份形勢開始逆轉，洛杉磯的價格增長開始超過威尼斯的價格增長。如今，地產經紀表示，在整個疫情 期間，雖然Brentwood、Pacific Palisades和馬里布海灘等地房價上漲，但威尼斯超過300萬元的房屋卻更難賣。而Elliman Report的數據顯示，2020年威尼斯單戶住宅的每平呎價格比上一年下降5.7%。相比之下，大洛杉磯地區高檔地區的單戶住宅，每平呎價格上漲3.2%。威尼斯的庫存也有增加。2020年市場上的單戶住宅比上一年增加43.2%。

不少經紀將此情況歸咎於遊民。2020年威尼斯的遊民人口為1981人，比2019年增加57%，而該社區面積才剛超過3平哩。根據洛杉磯縣數據，同期洛杉磯縣的總體遊民人數增加12.7%。

遊民大幅增加的原因，或是因為疫情。2020年3月17日，為應對疫情，洛杉磯市議會批准一項措施，暫停執行禁止帳篷存在的法律，從而使洛市，包括威尼斯地區在內的遊民營地合法化。代表威尼斯地區的第11區市議員Mike Bonin表示，洛杉磯遊民人數增加，因此威尼斯的遊民人數也在增加，而「另一個原因是海灘上有可供睡覺的空地」。他坦言，「我確信人們住在街上這一事實，正在影響其最集中的房地產價值」。但他認為解決辦法不是取締帳篷或營地，而是建立收容所。

大多數研究結果認為，建立遊民收容所對周圍房價沒有明顯負面影響。還有研究發現，一些支持型的保障性住房項目，例如給低收入穩定的家庭提供的住房，甚至會增加周邊房價。

以華人區的巴沙迪那市為例，該市是聖蓋博谷少有的都會城市且面積大，因此也有一定數量的遊民聚居。但該市的聯合車站大型收容中心，位於商業區域，周圍住宅不多，因此難以判斷是否對房價有影響，但該市的保障性住房的優勢一直在體現。

該市一些保障性住房公寓項目開發相當成功，建築品質高，甚至比周邊一些舊公寓樓還要氣派漂亮。因此周邊房價不跌反漲，還吸引開發商在周邊新建高檔公寓。巴市的華裔房屋局局長黃遵惠對此經驗豐富，他認為只要開發方做到位，最終都會有正面效果。他提出判斷保障住房項目是否成功，可觀察以下幾點：配套服務、房客篩檢、常駐員工、有經驗的管理者、居住守則以及安保設備。