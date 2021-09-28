拒絕收容遊民、放任紮營 南加房價恐重傷
雖然目前沒有研究和數據證明遊民收容中心會對周邊房價有負面影響，但可以確信的是，若是不收容，任由遊民在公共區域紮營和遊蕩，必然會讓一些房屋買家打消在此社區安家的念頭。
南加州一些社區已經開始面臨這樣的問題，例如南加的海濱社區威尼斯（Venice），前些年原本是炙手可熱的矽灘焦點，但在剛過去的房市熱潮中卻遠遠滯後，已經明顯比不上周圍城市。甚至一些海景豪宅，因為海灘附近的遊民太多，最近一兩年的價格反跌。而當地地產人士就認為是遊民數量增加，「勸退」了買家。
威尼斯曾經是不起眼的工薪階層社區，但由於谷歌、Snapchat等科技巨頭入駐，成為南加的矽灘所在地。從2012年開始，成為時尚和科技新貴的熱點，在2012年到2019年期間大漲。根據房地產網站Zillow的分析，從2012年到2019年，威尼斯的價格平均每年增長約17%，大大超過洛杉磯其他地區的價格增長。
但現在這一增長暫停了，在2019年7月份形勢開始逆轉，洛杉磯的價格增長開始超過威尼斯的價格增長。如今，地產經紀表示，在整個疫情期間，雖然Brentwood、Pacific Palisades和馬里布海灘等地房價上漲，但威尼斯超過300萬元的房屋卻更難賣。而Elliman Report的數據顯示，2020年威尼斯單戶住宅的每平呎價格比上一年下降5.7%。相比之下，大洛杉磯地區高檔地區的單戶住宅，每平呎價格上漲3.2%。威尼斯的庫存也有增加。2020年市場上的單戶住宅比上一年增加43.2%。
不少經紀將此情況歸咎於遊民。2020年威尼斯的遊民人口為1981人，比2019年增加57%，而該社區面積才剛超過3平哩。根據洛杉磯縣數據，同期洛杉磯縣的總體遊民人數增加12.7%。
遊民大幅增加的原因，或是因為疫情。2020年3月17日，為應對疫情，洛杉磯市議會批准一項措施，暫停執行禁止帳篷存在的法律，從而使洛市，包括威尼斯地區在內的遊民營地合法化。代表威尼斯地區的第11區市議員Mike Bonin表示，洛杉磯遊民人數增加，因此威尼斯的遊民人數也在增加，而「另一個原因是海灘上有可供睡覺的空地」。他坦言，「我確信人們住在街上這一事實，正在影響其最集中的房地產價值」。但他認為解決辦法不是取締帳篷或營地，而是建立收容所。
大多數研究結果認為，建立遊民收容所對周圍房價沒有明顯負面影響。還有研究發現，一些支持型的保障性住房項目，例如給低收入穩定的家庭提供的住房，甚至會增加周邊房價。
以華人區的巴沙迪那市為例，該市是聖蓋博谷少有的都會城市且面積大，因此也有一定數量的遊民聚居。但該市的聯合車站大型收容中心，位於商業區域，周圍住宅不多，因此難以判斷是否對房價有影響，但該市的保障性住房的優勢一直在體現。
該市一些保障性住房公寓項目開發相當成功，建築品質高，甚至比周邊一些舊公寓樓還要氣派漂亮。因此周邊房價不跌反漲，還吸引開發商在周邊新建高檔公寓。巴市的華裔房屋局局長黃遵惠對此經驗豐富，他認為只要開發方做到位，最終都會有正面效果。他提出判斷保障住房項目是否成功，可觀察以下幾點：配套服務、房客篩檢、常駐員工、有經驗的管理者、居住守則以及安保設備。
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