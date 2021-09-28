南加遊民安置 成效難追 數億經費打水漂 

在疫情前，警方正在幫助一些在洛市街道上遊蕩的遊民。（記者李雪／攝影）

從加州政府到洛杉磯 縣、市，似乎都大張旗鼓地撥款鉅資用於解決遊民問題。鉅資資助且實施的措施龐雜繁複，難以追蹤每一項計畫的成果，但數年下來，似乎民眾未能見到遊民情況好轉。已有官員指出現有機制無效，呼籲全面改革，但最近洛縣 仍選擇在現有機制的基礎上修改。

當局究竟具體採取了什麼措施？以洛杉磯縣為例，常規設置的一個部門遊民服務局（LAHSA）就是專職這項工作 ，主要包括幫助遊民尋找住房和獲得支持性服務、管理資金、遊民數量統計等工作。而2015年開始，洛縣為了應對日益嚴重的遊民問題，成立專項行動叫「Homeless Initiative」。2017年通過增收消費稅的H法案後，每年可獲得高達3.55億元的錢也用於該專項行動。

洛市中心的遊民巷。（記者李雪／攝影）

雖然資訊全面公開，但想要知道該專項行動都做了什麼仍不容易，因為光是介紹其已經通過的可實施策略的手冊就有100多頁，細分的具體計畫就有47個，民眾更難以追蹤每一項計畫實施的成效。這些計畫被分為六類，分別是預防成為遊民、資助住房、增加收入、提供案件管理和服務、創建協作系統、增加可使用的經濟適用房或遊民房屋。

根據「Homeless Initiative」項目公布的數據，從2017年7月到去年9月，共有7萬5694人獲得臨時住房，5萬8999人獲得永久住房，1萬6836人被預防成為遊民，平均因為找到工作或獲得福利而增加了2萬4726元的收入。

但是根據無家可歸者倡議追蹤的數據，洛杉磯縣平均每天有207人脫離無家可歸，但同期還有227人陷入無家可歸狀態。洛縣推出一個又一個項目、建造臨時住房和創造新的支持性服務，仍無法遏制遊民浪潮。而居民也越來越多地反對大規模營地侵占全縣公共場所。

洛市中心的遊民巷。（記者李雪／攝影）

這也讓一些洛縣縣政委員開始懷疑LAHSA的工作成效。例如縣政委員巴格（Kathryn Barger）近來一直呼籲認真重新考量這個機構的結構，因為LAHSA是「破碎的」。她列出的統計數據指出，2021年前六個月，洛縣有739名無家可歸者死亡，「這是生死攸關的局面」。

但該機構最終並未徹底改革。在7月的一次縣政委員例會上，兩名縣政委員庫爾（Sheila Kuehl）和Holly Mitchell認為遊民增加不是LAHSA的錯，而是缺少經濟適用房。兩名委員提議給LAHSA的工作做一些修改，其他三名縣政委員棄權投票，因此修改案通過。

根據這項修改，縣府又再批准了近5億元支出用於遊民工作。其中，1.5億元用於5441個臨時住房床位，包括緊急避難所床位以及各種類型的橋樑住房，提供針對特定需求的服務；1.32億元用於永久性支持性住房，使人們擺脫長期無家可歸的境地，並為他們提供租金補貼和強化案例管理服務；8900元用於快速安置；為街頭外展團隊提供3900萬元，旨在將街頭遊民與住房、醫療保健、心理健康治療和其他支持服務聯繫起來；2300萬元用於遊民預防服務，如租金補貼等。