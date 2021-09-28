10•3雙十音樂會 洛杉磯僑教中心免費入場

顏文雄，唐艷文帶領的南加州音樂學會中華國樂團，在環球影城希爾頓酒店慶2021中秋節演出。（顏文雄提供）

中華民國110年雙十國慶音樂會，將於10月3日下午2至4時在洛杉磯 華僑文教服務中心舉行；本次音樂會由南加 州音樂學會和南加州 中國大專院校聯合校友會合唱團共同主辦，活動免費入場。

音樂會將有黃其嘉的女高音獨唱，馮盈的台語金曲，以及大專校友會合唱團的合唱、小組唱、重唱等。另外，南加州音樂學會中華國樂團唐艷文的揚琴獨奏，唐艷文、項勤的二重奏，朱鴻千的笛子獨奏，宋偉、李禹華和唐艷文的三重奏「陽春白雪」等。中華國樂團將合奏「梅花」和「喜洋洋」等曲目，還有舞蹈「歡樂的節日」和經典古典舞登場，演員陣容強大，節目精彩紛呈。

南加州音樂學會中華國樂團日前應邀於中秋節，在環球影城希爾頓酒店表演民樂。自2003年開始，南加中華國樂團就是影城希爾頓的簽約音樂團體，在顏文雄團長的帶領下，在好萊塢影城享有盛譽。

為安全起見，主辦方和洛僑中心要求所有參加演出的人員和工作人員、觀眾，都要戴口罩和出示疫苗卡入場。主辦方已買了商業保險，確保大家的安全和權益。免票入場。

洛杉磯文教中心地址：9443 Telstar ave, El Monte, CA91731，如有疑問可洽南加州音樂學會副會長黄其嘉，電話：626-483-1021。