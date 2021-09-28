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10•3雙十音樂會 洛杉磯僑教中心免費入場

洛杉磯訊
顏文雄，唐艷文帶領的南加州音樂學會中華國樂團，在環球影城希爾頓酒店慶2021中秋節演出。（顏文雄提供）
顏文雄，唐艷文帶領的南加州音樂學會中華國樂團，在環球影城希爾頓酒店慶2021中秋節演出。（顏文雄提供）

中華民國110年雙十國慶音樂會，將於10月3日下午2至4時在洛杉磯華僑文教服務中心舉行；本次音樂會由南加州音樂學會和南加州中國大專院校聯合校友會合唱團共同主辦，活動免費入場。

音樂會將有黃其嘉的女高音獨唱，馮盈的台語金曲，以及大專校友會合唱團的合唱、小組唱、重唱等。另外，南加州音樂學會中華國樂團唐艷文的揚琴獨奏，唐艷文、項勤的二重奏，朱鴻千的笛子獨奏，宋偉、李禹華和唐艷文的三重奏「陽春白雪」等。中華國樂團將合奏「梅花」和「喜洋洋」等曲目，還有舞蹈「歡樂的節日」和經典古典舞登場，演員陣容強大，節目精彩紛呈。

南加州音樂學會中華國樂團日前應邀於中秋節，在環球影城希爾頓酒店表演民樂。自2003年開始，南加中華國樂團就是影城希爾頓的簽約音樂團體，在顏文雄團長的帶領下，在好萊塢影城享有盛譽。

為安全起見，主辦方和洛僑中心要求所有參加演出的人員和工作人員、觀眾，都要戴口罩和出示疫苗卡入場。主辦方已買了商業保險，確保大家的安全和權益。免票入場。

洛杉磯文教中心地址：9443 Telstar ave, El Monte, CA91731，如有疑問可洽南加州音樂學會副會長黄其嘉，電話：626-483-1021。

南加 加州 洛杉磯

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